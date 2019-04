ConcursoMejorPromedio: María José Frapiccini, de Neuquén, es una de las ganadoras de la Beca PIPORÉ de secundarias del país

La joven es oriunda de la localidad sureña de Pottier y llegó a la provincia acompañada de su madre Andrea Escoada para recibir junto a 14 estudiantes ganadores del Concurso Mejor Promedio 2018 el certificado de reconocimiento, de la del gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua. María José compartió por empate por promedio 10 la beca de 30 mil pesos con el santafesino Franco Zamponi. La beca fue entregada por Silvio Leguía, en representación de la Cooperativa de Productores de Yerba Mate de Santo Pipó Ldta (PIPORÉ).

María José Frapiccini cursa actualmente el 6to Año de la escuela Técnica EPET N°9 “Eduardo V. Gatti”. Vive en Plottier, Confluencia, a 16 kilómetros de la capital de Neuquén. Viajó para el acto de entrega de las becas organizadas en el marco del 19° Aniversario de Misiones Online, que fue realizado el martes 9 de abril, en el Teatro de Prosa del Parque del Conocimiento, en la ciudad de Posadas, por medio del apoyo del gobierno de su provincia, que dispuso de lo necesario para su traslado aéreo, en compañía de su madre.

La estudiante recibió también en el acto banderas de ceremonia, nacional y provincial, para ser entregadas al establecimiento educativo al que pertenece. Las banderas fueron especialmente confeccionadas y bordadas por diseñadores del proyecto de la Dirección de Formación Profesional, dependiente de la Subsecretaria de Educación Técnica y Profesional del Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones. Participaron de la elaboración diseñadores del Centro N°13 CFP-Miguel Lanús, en conjunto con un programa del INET.

La delegación de becados “Mejor Promedio” de otras provincias del país, disfrutaron de diversas actividades en el Hotel Maitei Posadas, cerrando el encuentro con un almuerzo que incluyó una visita turística al Parque de la Cruz de Santa Ana, con el apoyo del Ministerio de Turismo de la provincia.

La alumna 10 de Plottier

La ciudad de Plottier está a 16 km de Neuquén Capital. Es un lugar pequeño y tranquilo, con una población en crecimiento. En la actualidad cuenta con 33.000 habitantes aproximadamente. Si bien era un lugar con muchas chacras de productores, la situación actual cambió el paisaje y las chacras van transformándose en barrios, todo se va urbanizando. La escuela donde estudia María José, la EPET N°9, se encuentra a 4 km de distancia de su casa. El barrio donde vive en la actualidad se construyó a pocas cuadras de las bardas.

Su familia está integrada por su papá José Frapiccini, sus hermanas Sofía (13), Martina (11) y su hermano Facundo (8). “Somos todos muy unidos, estamos siempre juntos y espero que siempre lo estemos. Si bien tengo mi grupo de amigas y amigos, los más cercanos son mi familia”, cuenta la joven premiada.

Sobre el Concurso Mejor Promedio, sostuvo que se decidió a participar por la propuesta del certamen: “Un reconocimiento al esfuerzo, que es en el fondo lo que implica este premio, y me parece una iniciativa muy valiosa de que al menos haya un grupo de personas o instituciones que les importe premiar a quienes intentan superarse a sí mismos estudiando”, expresó en la entrevista con Misiones Online.

Del Concurso tomó conocimiento por comentarios de unos compañeros que se habían inscripto para participar. “La iniciativa me parece admirable, no es común que se piense y premie a los mejores promedio”, agregó.

María José cerró el 5to año de una escuela técnica con Promedio 10, lo que no es fácil mantener en este nivel de exigencia de secundaria. “La noticia que resulté ganadora me sorprendió gratamente. No pensé que pudiera ser seleccionada por la cantidad de personas que se inscribieron para participar. Me pone feliz tanto por mí como por mi familia, ya que son mi sostén permanente y me acompañan a cada paso, en cada logro, incentivando a superarme cada día y a levantarme de cada fracaso o caída”, sostuvo, expresando su gratitud hacia sus seres queridos.

La beca obtenida de 15 mil pesos la destinará a gastos de estudios, dice. “Me ayudará mucho porque todo lo escolar en nivel técnico es más caro y se hace difícil cuando tu familia es numerosa”, admitió la estudiante que cursa la orientación de Técnica Electromecánica.

Para poder afianzar cada contenido es necesario dedicar muchas horas y tiempo de estudio. “La carga horaria que tenemos es intensa. Curso en el turno mañana teoría de 8:00 a 12:20 horas y en el turno tarde los talleres tres veces por semana de 13:30 a 17:00 horas, además de Educación Física dos veces por semana. Con esa rutina, resulta difícil pensar en actividades extraescolares porque las tareas demandan mucho tiempo también. De todas formas me gusta realizar deportes como atletismo y hándball”, señala María José.

De igual forma, es una apasionada de su carrera. “Lo que más me gusta de la escuela técnica es la excelente formación que te brindan, la posibilidad de trasladar fuera del ámbito de la escuela acciones prácticas de lo aprendido en los talleres, y en especial me encanta todo lo relacionado con lo eléctrico”, dice entusiasmada.

El gobierno de Neuquén, a través de la Secretaría General, el IJAN y la Subsecretaría de Gobiernos Locales, apoyó con los pasajes aéreos para que María José pueda viajar a recibir su reconocimiento. El subsecretario de Gobiernos Locales, Osvaldo Llancafilo, explicó al diario La Mañana de Neuquén que esta decisión responde a que como provincia “estamos muy orgullosos de acompañar a estudiante mejor promedio y su familia. En Plottier, en toda la provincia ocurren muy buenas noticias, y estos ejemplos son los que debemos destacar”.

La joven, por su parte, agradeció el respaldo: “El gobernador nos ayudó para poder viajar a recibir mi premio; el subsecretario Llancafilo fue quien armó el proyecto, lo consultó con el gobernador y así todo fue más fácil, porque hizo posible el viaje”.

María José no quiso perderse un paseo para conocer las Cataratas de Iguazú Maravilla del Mundo, durante su paso por la provincia.

Entre sus proyectos, sueña con viajar para conocer lugares y países y trabajar de lo que le gusta. “Me gusta mucho viajar aunque lo tengo reservado como meta para el día que empiece a trabajar porque quisiera conocer muchos lugares y países. Después, la música es mi cable a tierra y bailar me llena de energías. Me gusta llevar adelante una vida sana, saludable, intento comer bien y hacer deportes para estar bien de salud, de ánimo, con energía”, relata su vida cotidiana.

En la actualidad, la meta esta puesta en terminar la secundaria y se propone estudiar la carrera de Medicina, para luego especializarse en Dermatología. “Intentaré siempre ser muy buena en lo que haga, prepararme, capacitarme, brindarme por completo para ser una excelente profesional”, concluyó la joven neuquina.

Por Patricia Escobar