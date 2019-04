Alfaro definió a los once de Boca para jugar ante Jorge Wilstermann, pero perdió a un futbolista por lesión

El DT probó a los titulares que este miércoles recibirán al conjunto boliviano por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. La mala noticia, el esguince que sufrió uno de sus mediocampistas, quien llegaría con lo justo al final del semestre

Jorman Campuzano sufrió una lesión que lo alejará casi para lo que resta del semestre. Al colombiano le diagnosticaron un esguince de ligamento de su rodilla derecha y llegaría con lo justo a la competencia en el final del semestre, aunque lo haría bien a la Copa América si es convocado.

El mediocampista iba a ser tenido en cuenta para el encuentro de este miércoles por la Copa Libertadores, pero a último momento fue dado de baja de los concentrados debido a su lesión: “esguince de ligamento lateral interno de la rodilla derecha”.

Jorman Campuzano lleva once partidos en Boca, diez fueron por la Superliga Argentina y el restante por la Copa Libertadores y hasta el momento no lleva convertido ningún gol. Habrá que aguardar por su evolución, pero se estima que no podrá jugar los próximos encuentros por el torneo continental, de la Copa de la Superliga ni de la Copa Argentina, previos al receso.

EL EQUIPO PARA ENFRENTAR A JORGE WILSTERMANN

Boca recibirá en la Bombonera al equipo boliviano este miércoles a partir de las 21:30, en el encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Grupo G de la Copa Libertadores.

Para el “Xeneize” será vital sumar de a tres y recuperarse de la última dura derrota ante Atlético Paranaense, que es el líder de la zona con 6, seguido por Boca con 4 (0 diferencia de gol), Deportes Tolima 4 (-2) y Jorge Wilstermann con 2 (-4). Esta noche, Paranaense recibirá al Deportes Tolima, en un partido clave para el grupo.

(Infobae)