“Zoagli” se llevó la segunda fecha de la Copa Challenger

El trazado de la regata fue del tipo barlovento-sotavento, con una extensión amplia, que tuvo la largada frente al sector de clubes naúticos, de allí las embarcaciones se tuvieron que dirigir aguas arriba hasta la zona del muelle de los ferris, luego descender a cercanías de la isla del medio, para finalmente llegar en la boca de la laguna del “Brete”, dando una extensión de 17 millas náuticas.

La regata tuvo viento del sector sur con una intensidad que osciló entre 3 a 9 nudos, con muchos borneos, por lo que las tripulaciones fueron exigidas tácticamente.

Apenas largada la regata, hubo lucha en la punta entre los veleros AzzUrro y Zoagli, en una suerte de match race; lucha que se mantuvo hasta llegar a la primera marca. AzzUrro viró primero y rápidamente subió el spinnaker (globo) tomando distancia de su inmediato competidor. Segundo en dar la marca fue Zoagli, seguido por el Yacaré, Ahymsa, Double Take y Cachafaz III.

Desde esa boya hasta el final, la prueba fue dominada por el AzzUrro, llegando primero y ganador de la “Cinta Azul”, segundo fue Zoagli, tercero fue Yacaré, y cuarto Ahymsa.

Lamentablemente los veleros de la clase B (Double Take y Cachafaz III), no pudieron entrar en el tiempo límite y por tal motivo no se les dio el top de llegada. A ello, se sumó el abandono -a segundos de iniciar la regata- del velero Mery Key de la clase A (que se perfilaba como claro candidato a alzarse con el evento) por sufrir un desperfecto en una maniobra de la embarcación.

La clasificación Final de la fecha -por tiempo corregido-, quedó de la siguiente manera:

1ro Zoagli; 2do AzzUrro; 3ro Yacaré; 4to Ahymsa; DNF Double Take y Cachafaz III; y DNS Mery Key.

La próxima fecha será el 11 de mayo.