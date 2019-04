Racing festejará su título ante Defensa y Justicia: hora, TV y formaciones

La Academia recibirá al Halcón en la última fecha de la Superliga. El Cilindro se vestirá de fiesta por la corona conseguida la fecha pasada en la cancha de Tigre.

Racing, flamante campeón de la Superliga, cerrará su participación en el certamen en medio de un clima festivo, cuando reciba al escolta Defensa y Justicia, en Avellaneda, en un partido correspondiente a la vigésima quinta y última fecha.

El encuentro se disputará desde las 18.30 en el estadio Presidente Perón, con el arbitraje de Nicolás Lamolina y la televisación de TNT Sports Premium y Fox Sports Premium. La “Academia” viene de alzarse con el título en la jornada anterior en Victoria, donde empató 1 a 1 con Tigre en un dramático partido que se disputó al mismo tiempo que Defensa-Unión, que finalizó con el mismo resultado.

Finalmente esa combinación de marcadores le permitió a Racing alcanzar los 56 puntos, cuatro más que el “Halcón”, diferencia irremontable para los de Varela, que había soñado con pelear hasta el último partido su chance de coronar.

Ahora, los dos equipos que animaron el torneo se verán finalmente la caras, aunque en un contexto diferente, con Racing festejando frente a sus hinchas y Defensa cerrando su participación en un histórico segundo lugar.

Del lado de Racing, el único punto de discordia estuvo vinculado a la situación de Ricardo Centurión, quien este viernes lanzó duras críticas contra los dirigentes, ya que estos confirmaron que seguirá su carrera en otro club.

Los directivos y “Ricky” también cruzaron declaraciones por la presencia o no del futbolista en la fiesta del campeón, algo que ahora aparece como improbable. En cuanto a la futbolístico, el técnico Eduardo Coudet, a diferencia de lo que venía ocurriendo, no confirmó el equipo y lo atribuyó a que “fue una semana especial y no se pudo entrenar como se venía haciendo”.

De hecho, en la última práctica aparecieron entre los titulares jugadores que venían siendo suplentes, como Iván Pillud y Jonatan Cristaldo. “Definiremos el equipo el domingo”, informó “Chacho”.

Por su parte, Defensa y Justicia viene de igualar como local 1 a 1 frente a Unión y el entrenador Sebastián Becaccece avisó que irán celebrar “a la cancha de Racing el subcampeonato”.

Si bien no dio a conocer la alineación, haría una modificación en relación a los once que comenzaron jugando el encuentro frente al elenco santafecino. La variante sería en la parte ofensiva, donde saldría Ignacio Aliseda, dejando su lugar para Fernando Márquez o Bautista Merlini.

Probables formaciones

Racing: Gabriel Arias; Iván Pillud o Renzo Saravia, Leonardo Sigali, Alejandro Donatti, Eugenio Mena; Nery Domínguez; Matías Zaracho, Guillermo Fernández, Neri Cardozo o Augusto Solari; Lisandro López y Jonatan Cristaldo o Darío Cvitanich. DT: Eduardo Coudet.

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Julio González, Lisandro Martínez, Alexander Barboza Ullúa, Rafael Delgado; Domingo Blanco, Leonel Miranda, Matías Rojas; Ciro Rius, Nicolás Fernández y Bautista Merlini o Fernando Márquez. DT: Sebastián Beccacece.

Estadio: Presidente Perón (Racing).

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Hora de inicio: 18.30

TV: TNT Sports y Fox Sports Premium.

