Insólito: se accidentó y ahora habla inglés por la mañana y alemán por la noche

Una mujer del Reino Unido sufrió un leve accidente con su bicicleta y se golpeo en la cabeza. Este accidente tuvo como secuela algo insólito: por la mañana habla en inglés y por la noche, en alemán.

Hannah Jenkins fue asistida por personal médico y llevada a un hospital cercano. Al despertar, la mujer no lograba entender lo que le decían. “Me sentía como si me hubiera despertado en un país extranjero y no podía entender por qué la gente no me hablaba en una forma que yo pudiera entender”, reveló.

“Los médicos no sabían que yo podía hablar alemán, hasta que no hablé con mi hermana no se dieron cuenta”, agregó la protagonista de esta historia. “El alemán fue mi primer idioma oral, era una regla que teníamos en casa, que cuando hablamos con la familia es siempre en alemán, para mantener el idioma fresco en la cabeza y por eso podía entender cuando alguien en el hospital me hablaba inglés. Mi cerebro había perdido la capacidad de entenderlo”, afirmo Jenkins.

El neurocirujano Colin Shieff explico que: “Nuestros cerebros son muy sensibles y cualquier cosa que pueda molestar a la computadora puede impactar potencialmente en las palabras que emite”. El profesional destacó que las habilidades aprendidas en la infancia las retenemos con más probabilidad. Dice que “algo que ha estado siempre incrustado” tiene más probabilidades de permanecer intacto y lo aprendido después es lo primero en perderse.

Andrew, su marido, no entendía lo sucedido y tuvieron que buscar una forma para poder comunicarse. “No sé cuánto entendí, pero cuando llegó mi compañero fue cuando entendí lo gravemente afectada que estaba mi habilidad con el idioma”, reveló Hannah, acerca del momento del reencuentro con su esposo.

“Mi relación con Andrew se ha visto afectada porque no puedes dejar de hablar con el otro solo porque estás cansado o bajo presión. Tener paciencia en esa situación siempre es un poco difícil. Pero ciertamente no podría haberlo conseguido sin él”, indicó.

“Olvidé gran parte de la teoría, mis reacciones son mucho más lentas y no tengo la sutileza del lenguaje que necesitas cuando tienes que decirle a la gente que este no es el perro adecuado para ella“, acotó. “Soy feliz en mi propia piel otra vez. Así que no hay razón por la que no pueda continuar con la vida como soy ahora”, concluyó.

Fuente: Cienradios