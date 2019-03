Rotundo éxito de la tercera edición de “Buenas Historias”, la reunión que organiza “Mejora Continua” donde los emprendedores cuentan sus secretos

El martes 26 de marzo se desarrolló la tercera edición de “Buenas Historias” organizado por Mejora Continua, Comunidad de Negocios. En este evento emprendedores y empresarios misioneros relataron ese momento de quiebre de sus vidas y sus negocios donde ese “giro” los ubicó donde están hoy y lograron crecer dando un salto cualitativo y cuantitativo.

En un ambiente dispuesto con formato after office y con un excelente servicio gastronómico proporcionado por el Restaurante San Ignacio del HA Urbano, empresarios y referentes del medio compartieron abiertamente una historia vivencial que permitió dar un giro a su vida e impactó en sus negocios.

Más de 100 personas asistieron al evento destacando el éxito, a tal punto que a las 20.30 horas, horario de inicio, ya se habría excedido el cupo del lugar quedando gente parada y que, gracias a la pericia y atención especializada del personal del HA Urbano, durante el evento y sin molestar a nadie pudieron ubicarlos.

En esta tercera reunión participaron como oradores, Leandro Esperanza, de Daneva Sport; Daneva Medicina Selecta; Cristian Perganini; el propietario Alquimia productos de limpieza, desarrollaron sendas charlas en donde contaron ese giro, ese mojón en su vida donde todo fue distinto desde allí.

Cada uno contó su historia en 10 imágenes que giran de manera automática, en 10 minutos y después hubo una sesión de preguntas moderada por un profesional de “Miradas Agentes de Cambio” que luego se encargó de realizar una dinámica, a modo de juego que promovió un espacio de networking entre los asistentes conformado por empresarios, directivos de empresas, profesionales, especialistas, consultores y todo aquel vinculado al desarrollo empresarial de la región. Esta dinámica afirma los conceptos vertidos por los disertantes y promueve vínculos que de otra manera no podrían realizarse.

Buenas historias

Leandro Esperanza comenzó su presentación desde las bases en la escuela primaria, su infancia en el barrio, su paso por la escuela secundaria y los hechos que lo marcaron en esa etapa y lo acompañaron en la vida adulta. Luego su vida en el estudio universitario, sus vivencias y su salto profesional, y como, aunque estaba “en una zona de confort” no se sentía completo. Esto lo llevo a hacer ese salto que conforma la buena historia, “siempre quise unir mis pasiones, el deporte y la medicina, y hacerlo en mi provincia”. Compartió sus vivencias y salió de ese ámbito de equilibrio financiero potenciado por vínculos afectivos, para ir por su pasión sin pérdida de ese equilibrio: “siempre soñé con tener una familia numerosa, disfrutar de mi profesión, del deporte, y tener tiempo para todo eso”. Así fue que nos enseñó la técnica de tarzán: “no saltar de liana en liana, sino más bien no soltar una liana hasta no estar firme en la siguiente”.

Luego compartió el desarrollo del proyecto a la actualidad, como conformó ese equipo y la importancia de ello, valiéndose de la analogía de un tren. Luego en el espacio de preguntas y respuestas también desarrollo el funcionamiento de ese tren destacando que muchas veces hay que cambiar el conductor para que no se canse y otros echar más carbón; que a veces el camino es llano y otras veces el camino es en subida y más que llevarlos a veces hay que empujarlo.

Segundo orador

Cristian Perganini desarrolló su historia enlazado a los vínculos familiares y de amigos que lo hicieron superar momentos duros de su vida y, lejos de caer, fueron una catapulta al lugar donde se encuentra ahora. Estos valores y experiencias lo comprometieron firmemente a compartir su vida y demostrar que “siempre se puede” solo depende del esfuerzo, el trabajo, la pasión y el compromiso que pones en lo que haces, en definitiva, poner “el corazón de niño ferviente que vendía pastelitos” y no dejar que jamás se extinga la llama.

Cristian nos contextualizó en la crisis del 2001 que lo dejó solo en su casa sin luz y sin agua y que allí todo era oportunidades. Un amigo como ayuda le ofrece la oportunidad de vender citronella por las casas, “una tapita disuelta en agua a 1 peso” y en sus palabras: “decidí poner 2 tapitas y ofrecer un producto de mayor calidad”, principio que lo acompaña hasta el día de hoy.

El siguiente paso fue crear un “speech” y la imagen a la hora de presentarse, así que con sus mejores ropas, un producto de calidad y toda energía, salió a su primer jornada de trabajo con la esperanza de poder juntar el dinero para “comer una semana”. Esa jornada de trabajo aplicando su técnica de “calidad total en todo” y siendo “autentico” lo sorprendió recaudando el dinero que en sus cuentas a la luz de velas le permitirían “pasar el mes”.

Pero lejos de conformarse redobla la apuesta y al poco tiempo se encuentra ofreciendo otros productos, detergentes, desodorantes, suavizantes, que preparaba en el frente de su casa de Villa Cabello.

Primero de a pie, luego en una moto, más tarde en vehículos que podía empezar a comprar y como tenían sus años sufrían el embate del tiempo y como su filosofía de economía de guerra del principio todavía lo acompañaba, hacia el mantenimiento el mismo. La frase de su primera diapositiva define a este emprendedor con “corazón de niño vendedor de pastelitos”: Un emprendedor ve oportunidad allá donde otros solo ven problemas”.

Cristian dejó un consejo como corolario de la chala: “no importa lo que hagas, no importa las crisis, no importa cuán mal creas que estés. Con trabajo y trabajo, pasión, esfuerzo, y trabajo nuevamente siempre el éxito te va a alcanzar”.

Networking

Luego de las disertaciones se presentó el espacio de networking a cargo de Miradas Agentes De Cambio, bajo el título “Construyendo Soluciones” desarrollan la siguiente dinámica: Para todo emprendedor, la creatividad es la habilidad que le permite romper paradigmas en el momento de pensar en nuevos negocios o en la búsqueda de soluciones innovadoras.

El ejercicio consistió en darle a los participantes dos productos: un clip y una botella. Y en base a estos dos objetos crear un nuevo producto que cumpliera con las siguientes consignas: el nuevo producto deberá resolver un problema distinto, o juntar en un nuevo producto ambas soluciones para la que fueron creados originalmente.

La acción fue cronometrada en un tiempo prudencial y cada mesa eligió a un representante para explicar su creación.

Mejora Continua

Mejora Continua, Comunidad de Negocios, es un espacio de interrelación entre pares, con el objetivo de compartir experiencias, conocimiento y generar vínculos en el cual, a partir de una Cuota de Membresía, las personas participan de reuniones en grupos cerrados, teniendo un ámbito de contención, donde pueden plantear inquietudes, presentar proyectos y recibir respuesta, consejos y puntos de vista de sus pares, como también un complemento y vínculo para sus actividades. Todo esto en el marco de un código de conducta y confidencialidad.

A través de la Comunidad de Negocios los miembros se conectan con personas de distintos sectores, pudiendo ampliar sus relaciones empresariales, crear y desarrollar oportunidades de negocio, compartir información y encontrar un ámbito de contención, donde recibirán los consejos y puntos de vista de pares, lo que hará tomar decisiones acertadas.

Mejora Continua, Comunidad de Negocios, ayuda a los empresarios, emprendedores y directivos de empresas, a tomar mejores decisiones para sus empresas, para sus vidas y para la comunidad en general.