Femicidio de Marlene Krujowski: sus pequeñas hijas no tienen cómo asistir a la escuela y su abuelo pide ayuda

En noviembre de 2018 Marlene Krujowski fue apuñalada hasta la muerte por su ex pareja, Miguel Feldick, en plena vía pública de la localidad de Aristóbulo del Valle. El hecho ocurrió cuando la mujer se dirigía a radicar otra denuncia por violencia contra el agresor y padre de sus tres pequeñas hijas. En las últimas horas se dio a conocer que los abuelos de las niñas, quienes se hicieron cargo de ellas junto a su tío, le solicitaron a Gendarmería Nacional utilizar uno de los vehículos secuestrados para poder trasladarlas al psicólogo y la escuela.

Luis Krujowski, hermano de la víctima- Radio República.

Luis Krujowski, hermano de la víctima, dialogó con Radio República y ratificó el pedido que hicieron sus padres ya que solamente cuentan con una moto para movilizarse. Las pequeñas tienen 3, 7 y 10 años y están a cargo de sus abuelos maternos y su tío quien es el encargado de llevarlas a la escuela y al psicólogo, a este último desde el asesinato de su madre. La familia vive a más de 2 kilómetros de la escuela y cuando llueve mucho el camino se vuelve intransitable y por ello se ven limitadas a asistir.

El padre de Luis se acercó a la Gendarmería para saber cómo tenía que hacer para que le presten un vehículo “al menos hasta que mejore el tiempo” y allí lo atendieron amablemente. Los uniformados le dijeron que por más justa que sea la causa, no están autorizados a prestar uso de dichos rodados secuestrados. A partir de eso surgió el pedido de ayuda ante la situación porque el otoño ya comenzó y bien se sabe que durante estas épocas las precipitaciones son habituales.

“Nosotros habíamos pedido que nos presten alguno de esos autos parados. Acá cuando llueve no podemos salir, una de las nenas va a escuela por la mañana y las otras dos por la tarde. La moto es lo único que tenemos”, indicó. Es él el que las acerca hasta donde las pequeñas necesiten asistir y también el que las ayuda con los deberes de la escuela. Además Luis se dedica a trabajar en la chacra.

El abuelo de las pequeñas también había especificado que necesitaban de un coche para realizar trámites y asistir a consultas médicas. Personal de la Gendarmería le manifestó que no podían cederle un auto ya que también hay otros factores a tener en cuenta como ser trámites judiciales a los que estén sujetos dichos secuestros. Otro detalle a tener en cuenta es que cuando se trata de estos vehículos, la justicia resuelve que se los use para servicios del Estado y no de individuos particulares.

A.B.V.