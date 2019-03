Los reyes de España llegaron a la Argentina para su primera visita de Estado al país

Para los reyes, este es el octavo viaje de Estado y solo el tercero en Iberoamérica, después de los realizados a México y Perú. Los reyes Juan Carlos y Sofía realizaron numerosas visitas a la Argentina, dos de Estado, una oficial, y estuvieron presentes en las dos cumbres iberoamericanas, en Bariloche y Mar del Plata, y también en el Congreso de la Lengua que se realizó en Rosario.

El embajador español Francisco Javier Sandomingo dijo que “es verdad que esta visita se produce en un momento quizás no excesivamente propicio para plantear nuevas iniciativas en materia económica, pero no es menos cierto que independientemente de las circunstancias, siempre se puede trabajar -y así se hará ahora-, en la creación de condiciones que permitan superar situaciones no propicias”. Sandomingo agregó que “la relación entre España y Argentina va mucho más allá y es mucho más profunda que la relación económica y comercial”.

Después del almuerzo en Olivos, Felipe realizará una visita al Congreso, donde luego de firmar el libro de honor del Senado y la Cámara de Diputados mantendrá un encuentro con el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y con el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, ya que la vicepresidenta Gabriela Michetti está de viaje oficial en Japón. De allí, el Rey se trasladará a mantener un encuentro con los ministros de la Corte Suprema.

La intensa agenda del primer día de la visita de Estado se cerrará por la noche con la cena de gala que el Presidente ofrecerá a los Reyes en el CCK, a las 20.30 horas.

En su segundo día, Felipe arrancará a las 9 con un desayuno de trabajo con empresarios argentinos y españoles en el Palacio San Martín. A las 10.30 se trasladará a la sede de Telefónica, donde conocerá startups y presenciará una mesa redonda con emprendedores. Al mediodía mantendrá un encuentro en La Rural con una representación de la colectividad española y por la tarde, en el hotel Four Seasons, los Reyes ofrecerán una recepción en honor al Presidente y la Primera Dama, que se realizará a las 18.30. Esa misma noche partirá a Córdoba.