“Estamos saliendo de este pantano”, dijo Macri al recorrer la planta de cemento Loma Negra

El presidente Mauricio Macri sostuvo hoy, en Olavarría, que los argentinos “estamos saliendo de este pantano” y “vamos en una lenta recuperación hacia lo que todos necesitamos: un país que gane dinámica y vuelva a generar un nivel de actividad que nos permita a todos tener mayor tranquilidad”.

“Lo estamos haciendo sobre bases sólidas, y entendiendo que todo lo que va en serio, lo que es para siempre, cuesta”, subrayó el Jefe de Estado, durante una visita a la planta de la empresa Loma Negra, que en los últimos dos años realizó importantes inversiones e incrementó significativamente su producción de cemento.

Macri puntualizó que desde el Gobierno “estamos trabajando realmente para sanear los problemas de fondo que ha tenido siempre la Argentina y que los ha arrastrado durante mucho tiempo”.

Remarcó que va hacia ese objetivo “poniendo la verdad sobre la mesa, aunque esa verdad duela”, pero sostuvo que “nosotros los argentinos tenemos la fortaleza para asumirla, encarar los problemas y resolverlos”.

Macri pronunció unas palabras luego de realizar la recorrida acompañado por la ministro de Salud y Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, y el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis.

También participaron el director general de Loma Negra, Sergio Faifman y otros principales directivos de la firma que, con más de 90 años de existencia, es líder en el país en el sector del cemento, concreto y cal.

El Presidente puso de relieve que de los 350 millones de dólares que está invirtiendo la firma más del 60 por ciento estuvo destinado a proveedores locales, tanto de Olavarría como de otros distritos del país.

Del mismo modo, remarcó que las más de 921 mil toneladas de cemento despachadas por la industria en febrero último lo transforma en el mes de mayor volumen, con un incremento del 17 por ciento respecto de enero.

“Hablaba con las autoridades de Loma Negra, que diciembre fue mejor que noviembre, enero fue mejor que diciembre, y febrero mejor que enero, y marzo ya viene mejor”, puntualizó.

A la vez, las exportaciones registradas crecieron un 11,5 por ciento, con un total despachado de 8400 toneladas.

El Jefe de Estado también mencionó a la firma de materiales para la construcción Canteras Cerro Negro, que posee plantas industriales en las provincias de Buenos Aires y Córdoba, y lleva invertidos 50 millones de dólares sobre un total de 60 millones anunciados.

Afirmó que esa recuperación en el nivel de actividad “no significa que hemos llegado adonde queríamos”, sino que estamos saliendo de este pantano en el cual entramos a partir de abril del año pasado”, pero que en esta oportunidad “a diferencia de otras veces en la historia lo estamos haciendo sobre bases sólidas”.

Resaltó que el Gobierno tuvo que lidiar con problemas como el narcotráfico, al cual “hemos puesto en retroceso”.

Y que también, trabajando junto a los docentes y directivos, la Argentina logró en dos años revertir los problemas de aprendizaje de los alumnos, cuya última evaluación nacional mostró que ocho de cada diez estudiantes “llegaron a los niveles deseados en lengua”.

Dijo que los “atajos o las soluciones mágicas” han significado en el pasado la instauración de “controles de cambio, diferentes tipos de cambio, cepos como el último que destruyo las exportaciones argentinas” que resultaron en “un suicidio económico”.

Remarcó que ahora “no volvimos a caer en esa trampa” y dio como ejemplo a varios países de la región que “hace rato tienen estabilidad, moneda, no lidian con la inflación, tienen crédito en el banco para poder crecer con su Pyme, descontar un cheque, o comprar una vivienda a 30 años”.

“Lo mismo que hicieron ustedes en Loma Negra, que no cambiaron sus planes, se aferraron fuerte al timón y mantuvieron el rumbo, es lo que estamos haciendo como país”, añadió.

Recordó que “son muchas las veces que hemos probado a lo largo de estos 50, 60 años, recetas milagrosas, atajos que no nos llevaron a ningún lugar más que a frustrarnos, a fracasar, en vez de creer en nuestra capacidad, en nuestra fuerza colectiva, en lo que somos capaces los argentinos si trabajamos con un rumbo claro, que es lo que estamos haciendo ahora”.

Enfatizó que “ese es el camino que comenzamos a recorrer, y no se logra dejar atrás tantas décadas de engaños en tan solo tres años, pero estamos en el rumbo correcto y trabajando todos juntos para que esto sea una realidad”.

“Les agradezco que sigan poniendo esa fortaleza y a cada uno que me dice que no afloje, yo les digo ‘ustedes no aflojen’. Yo estoy firme acá para ayudar, dar lo mejor de mí para que todos salgamos adelante, porque amo este país y creo en ustedes”.

Afirmó que “el mundo está esperando que en este año fundacional los argentinos digamos ‘no vamos a volver atrás, vamos a seguir por este rumbo’, y eso va a acelerar la recuperación de nuestra economía”.