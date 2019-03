Wanchope Ábila habló sobre el partido contra River en Madrid: “Perdimos una final, no nos fuimos al descenso”

El delantero de Boca recordó la definición de la Copa Libertadores 2020 y le pegó un palito al Millonario. Además, contó que “Tevez le pidió perdón al grupo y a Zárate”.

Ramón Ábila habló luego de la victoria de Boca en Tucumán ante San Martín y reveló que Carlos Tevez le pidió perdón al plantel luego de sus declaraciones sobre Guillermo Barros Schelotto, cuando dijo que le faltó el respeto en la final de la Copa Libertadores ante River en Madrid, además de acusarlo de traer a Mauro Zárate para que salga del equipo.

“Tevez pidió perdón delante del grupo y le pidió disculpas a Zárate”, contó en una entrevista con El Que Abandona No Tiene Premio. “No estaba lesionado en Madrid, es algo que se instaló, no sé quién lo inventó Estaba para jugar y el DT eligió otra cosa. El equipo tuvo un mal segundo tiempo”, aclaró. “Perdimos una final, no nos fuimos al descenso”, deslizó más tarde.

Wanchope comparó al Mellizo con Gustavo Alfaro. “Son distintos. Antes jugábamos con dos extremos y ahora están más atrás y estamos más cerrados en el medio. Somos un poco más agresivos y con más voluntad”, analizó. El Xeneize viene de cuatro partidos convirtiendo por lo menos tres goles. “Antes de San Lorenzo hablamos de la actitud y desde ahí todos tenemos más compromiso”, aseveró.

“Boca es el más grande por escándalo. Me gusta todo lo que rodea al mundo Boca”, opinó el delantero.

(Fuente: TyC Sports)