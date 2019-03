El presidente de Came, Gerardo Díaz Beltrán, pide que el BCRA regule a los bancos por sus cobros abusivos ejercidos desde una posición dominante

El Presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Gerardo Díaz Beltrán aseguró que hay preocupación por la situación económica del país. En diálogo con Radio Libertad indicó que en esta semana mantendrá reuniones en Buenos Aires para proponer una serie de ideas que ayuden a movilizar la estancada actividad de las pymes locales. “Falta compromiso de los bancos que no cumplen con las normativas. Los bancos han ganado mucho dinero, pero en un momento de crisis nos parece abusivo que el banco cobre, por ejemplo, por aceptar efectivo en la propia cuenta del cliente. Lo hacen desde una posición dominante”, sentenció.

Gerardo Díaz Beltrán- Radio Libertad.

“Estamos preocupados porque, indudablemente, la lucha contra la inflación está siendo insuficiente y eso genera la distorsión en la macroeconomía y los primeros perjudicados somos las pymes, que sostenemos los vaivenes de la macroenomía y así es imposible pensar en crecimiento”, indicó claramente Díaz Beltrán.

“En este contexto, el tipo de cambio favorece a los exportadores o por ejemplo, a muchos sectores de las economías regionales. El problema argentino es que cada vez que se mueve el tipo de cambio, se mueven los precios, en ese sentido falta madurez y conciencia, porque no todo tiene el componente dolarizado, por supuesto que cuando aumenta tarifas aumentan los costos”, añadió.

Por otro lado, Díaz Beltrán apuntó al sistema bancario que en el país se maneja con un esquema que no ayuda a los pequeños productores. “El sistema bancario en Argentina, es uno de los esquemas que mayor beneficio ha tenido en ese tiempo y no vemos que tengan compromisos con las pymes. Las tasas son distorsionantes, un descubierto bancario no baja del 70 por ciento, tomar un crédito hoy es inviable. Falta compromiso de los bancos que no cumplen con las normativas. Los bancos han ganado mucho dinero, pero en un momento de crisis nos parece abusivo que el banco cobre, por ejemplo, por aceptar efectivo en la propia cuenta del cliente. Lo hacen desde una posición dominante”, sentenció.

En ese sentido, Díaz Beltrán contó que desde Came “estamos pidiendo al Banco Central que se revea esta situación porque se podría regular. Hoy el nivel de la economía está disminuída y este tipo de actitud de los bancos fomenta la informalidad. Una pyme que está desesperada por cubrir algún descubierto se encuentra en la mayoría de los casos con bancos que cobran el dos por ciento de lo que se deposita y eso es abusivo”.

Panorama para 2019

“La recesión no se terminó”, indicó Díaz Beltrán al ser consultado sobre cómo vislumbra este año 2019. “Claramente los dos primeros meses del año fueron muy recesivos tenemos un índice de Came de impacto de venta minoristas e impacto industrial y ambos son números negativos”, sentenció.

“Este es el piso y si no hay una disminución de tasas no se puede pensar en una reactivación de la economía. Por eso planteamos al gobierno una serie de medidas para reactivar los mercados internos y el consumo”, dijo . Estas ideas son las que planteará la Came a funcionarios de la Nación en distintas reuniones durante la semana que comienza.

Entre las propuestas a presentar, Díaz Beltrán enumeró: volver a insertar el ahora doce sin intereses, eliminar el sobrecobro de los bancos que es arbitrario y no colabora con las pequeñas empresas, que un segmento de las pymes pueda acceder a un plan de facilidades de la Afip (diferentes a las que plantean hasta ahora).

Finalmente, el titular de Came comentó que es probable que diariamente cierren unas 25 pymes en la Argentina de hoy.

AD