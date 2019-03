En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, brindaron una charla informativa sobre esta patología

La charla fue organizada por el ministerio de Desarrollo Social y tuvo como objetivo demostrar la inserción a la sociedad de las personas con síndrome de Down. En los temas abordados, se realizó un recorrido sobre la forma de vida de la persona con esta patología en sus distintas etapas y aéreas, como ser la salud, la educación , la vida laboral, deportiva, autónoma y la afectividad sexual.

Fue brindada por el Dr. Eduardo Moreno Vivot, médico especialista en personas con síndrome de Down y médico consultor de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, en el marco de un nuevo aniversario del día mundial de esta patología, que se conmemora el próximo 21 de marzo. Estuvo destinada a familiares de personas portadores de esta alteración genética y profesionales médicos.

“Hace 30 años pensábamos que una persona con esta patología no iba a poder leer, ahora ssabemos que pueden hacer un check in solos en un hotel. La neurociencia está descubriendo nuevas cosas a nivel cerebral, y se avanza en terapias cada vez mejores. Se está conociendo como aprende las personas con síndrome de Down, las características para trabajar en cualquier trabajo, a nivel deportivo, a nivel de la vida autónoma, matrimonial”, indicó el especialista.

Sobre la inserción educativa Moreno Vivot explicó que es importante conocer como aprenden estos pacientes, “en una clase común hay 25 chicos que piensan diferente, lo que se busca es empezar a ver como aprende esta persona y enseñarle de acuerdo a sus formas. Tienen mucha memoria visual, les cuesta escribir en letra cursiva, hay que repetirle las cosas muchas veces, las ordenes no deben ser muy largas, se le debe dar de forma fraccionada para que sean efectivas”.

JP