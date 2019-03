“Los niños con síndrome de down tienen los mismos derechos que cualquiera”

Esa fue la reflexión de Ángeles Dormuat, madre de la chiquita que fue rechazada en varias escuelas de Posadas y que finalmente este año asistirá a una de Candelaria, en donde vive con su familia hace un tiempo tras llegar de Buenos Aires. La madre de la pequeña instó a todas las personas que estén en situaciones similares luchen por los derechos de los menores que pese a tener esa enfermedad son iguales y tienen los mismo derechos que los demás.

Ángeles Dormuat, madre de Franchesca (Radio Libertad)

Ángeles contó en Radio Libertad que su hija asistirá este año a una escuela de Candelaria y se mostró muy agradecida por las personas que colaboraron con ella. Recordando que el año pasado no había podido mandar a su hija a la escuela porque no la aceptaron en más de 10 establecimientos, dijo que no tiene rencor por esa situación y se mostró contenta por lo que viene para su pequeña.

Reflexionando sobre la temática y usando su experiencia, se animó a dar un consejo a aquellos padres que tienen hijos con síndrome de down y que nunca permitan que se vulneren sus derechos porque ellos son igual que los demás.

“Francesca tiene cinco años, es una nena como cualquier otra, le gusta la música, los cuentos, los títeres, nació con un cromosoma de más, eso significa que tiene Síndrome de Down, tuvo una cardiopatía congénita de nacimiento, estuvo internada un año hasta que se repuso. Comenzamos a trabajar con lo que implica tener un niño con una capacidad distinta, estimulación temprana, seguir las pautas de los pediatras, los cuidados médicos además ella tiene danza, musicoterapia, psicopedagoga, terapista ocupacional, psicóloga. Puede ir a una escuela común, con su acompañante no docente. Le gusta pintar, jugar con masa, la música de moda. Una nena como cualquier otra, solo que tiene rasgos que las identifican, tiene el síndrome, pero es como todas”, dijo.

Indicó que en un diálogo con el director de escuelas especiales de la provincia, le dijeron que Misiones es una de las únicas provincias que no tienen límite de cupo para niños con discapacidad en la matrícula de las escuelas, “pero resulta que en una primera entrevista me decían que no había problema y cuando se enteraban de Francesca, me ponían excusas, como que estaban llenos. Me da un poco de enojo”, expresó

Sobre los directivos de las escuelas de los que recibió el rechazo, Dormuat reflexionó: “no se detuvieron a ver quién era Francesca, qué le gusta hacer, ven primero su síndrome y eso no la define y no lo digo porque soy la mamá, así lo dicen los terapeutas, es como cualquier otra niña”.

Imagen ilustrativa

MAG

EP