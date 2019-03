Evaluaciones #Aprender2018: ocho de cada diez alumnos alcanzaron un nivel superior en lengua

El presidente Mauricio Macri anunció hoy, en Jujuy, una sustancial mejora en el nivel de aprendizaje de Lengua de los alumnos de todas las provincias y destacó el compromiso de los docentes por “creer que trabajando juntos hacemos un futuro mucho mejor para todos los chicos”.

“Si hay educación absolutamente todo es posible; es como la energía del alma, lo que mueve el país”, subrayó el Jefe de Estado al dar a conocer los nuevos datos, en un acto que compartió con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en la escuela José Hernández de la localidad de Santa Clara.

Macri indicó que en el resultado de la última prueba Aprender 2018, de la que participaron 570 mil estudiantes de sexto grado de 20 mil escuelas de todo el país, “ocho de cada diez alumnos dieron un nivel superior en lengua”.

Señaló que, inclusive, los alumnos que “menos aprenden” descendió al 7,1 por ciento del total de evaluados, contra el 14,5 por ciento “que no alcanzaban los requisitos mínimos de lengua” cuando se los examinó dos años antes.

Resaltó que las escuelas donde se detectaron en 2016 niveles bajos de aprendizaje mostraron en la última prueba un promedio superior a la media de los establecimientos educativos de todo el país.

“Sobre ellas pusimos más amor, más trabajo, más equipo”, dijo el Presidente al explicar el avance de los alumnos en esa materia.

El Presidente destacó que esas mejoras son “noticias fundacionales, centrales” para la sociedad.

En cuanto a la Matemática, apuntó que “recién empezamos, y en nueve provincias hemos tenido mejoras” que podrán extenderse a otros distritos a partir de un nuevo programa que lanzó el Gobierno.

Se trata de Aprender Matemáticas que aplica métodos de enseñanza utilizados en países como Francia, México y Singapur.

Macri remarcó que en su discurso ante la Asamblea Legislativa dijo que “estamos construyendo las estructuras, los cimientos profundos sobre los cuales crece un país”.

Puntualizó que “esos cimientos no se hacían porque muchas veces” estaban vinculados “con obras que no se ven, con cosas que no brillan, pero que si no están impiden que el país crezca”.

“Y, entre esas muchas transformaciones que venimos haciendo, para mí, hay una que sobresale: la educación, porque ¿qué hay más estructural que la educación de nuestros chicos?”, remarcó.

Dijo que realizar evaluaciones periódicas en los colegios responde a “un mandato profundo que nos dio el pueblo argentino, que es el de gobernar con la verdad sobre la mesa”.

“Porque antes lo que se hacía era no evaluar, tratar de esconder bajo la alfombra qué estábamos enseñado, cómo lo estábamos haciendo, si funcionaba o no funcionaba”, añadió.

Dijo que al ocultar los malos resultados “lamentablemente, estábamos escondiendo que nuestros chicos no estaban aprendiendo” y sostuvo que esa decisión “fue tan grave” que las autoridades de entonces “decidieron retirarse de las pruebas PISA en el 2015”.

“Nosotros llegamos y en 2016 hicimos la primera evaluación Aprender, sabiendo que la verdad iba seguramente a ser incómoda, que nos iba a generar un desafío. Y la verdad es que los resultados fueron todavía peores de lo que imaginamos”, recordó.

Los resultados en ese momento indicaron que siete de cada diez chicos que los que terminaban el secundario (la mitad) “tenían los conocimientos básicos de matemáticas, y sólo cinco de cada diez comprendían textos”.

Señaló que al poner en práctica el nuevo sistema de evaluación general se privilegió la lengua porque si los chicos “no pueden comprender textos tampoco van a poder aprender geografía ni historia, ni leer un enunciado de un problema de matemáticas para resolverlo”.

“Y el día de mañana no van a poder ir a la universidad, ni siquiera a una evaluación para acceder a un trabajo”, advirtió.

Macri recalcó que “si trabajamos juntos y ponemos nuestra energía en el hacer y en el construir las cosas van a mejorar todos los días y hacer obras como estas” que “no tiene cemento, pero que es real porque la estamos midiendo”.

“Evaluar es tan importante como que empezamos hoy a tener energía de vuelta, de los argentinos; a exportar gas” y desarrollar las energías renovables como la solar en Jujuy, que “va a ser una potencia mundial” en ese tipo de producción.

El 95 por ciento de las escuelas del país y el 79 por ciento del alumnado de sexto grado de primaria participaron de la evaluación Aprender 2018 para evaluarlos en las áreas de Lengua y Matemática, señala el informe del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación.

CP GS