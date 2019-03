Desde APTM afirman que ya está reglamentado el Monotributo especial para productores y se encuentra funcionando desde ayer

Omar Olsson, presidente de la Asociación de Plantadores de Tabaco en Misiones, dijo que a las diez de la mañana será lanzamiento oficial del acopio y tendrán el acompañamiento del vicegobernador Oscar Herrera Ahuad y también de referentes del sector. Olsson también dialogó sobre el aumento en el precio del tabaco conseguido para este año que es de un 60% y explicó los múltiples beneficios del monotributo especial para pequeños productores.

Omar Olsson en Radio Libertad.

Según especificó el dirigente, este 60% es el resultado de un acuerdo intermedio entre plantadores que en un principio pedían por un 80% y las empresas que ofrecían no más del 40. “Cerramos en un término medio y más de un 10 por ciento encima de lo que fue la inflación. En los números uno siempre pretende más y la mayoría quedó muy conforme”, manifestó el titular de APTM.

Respecto a la aprobación del régimen especial de monotributo para productores de tabaco, caña de azúcar, yerba mate y té, dijo que ese proyecto se creó y desarrolló desde la Asociación de Plantadores. El lunes, en tanto, se realizó una reunión en la AFIP de Posadas donde se ultimaron detalles sobre la implementación y vigencia de dicho monotributo. “Hace dos semanas se reglamentó y luego de cinco días hábiles debía haber entrado en vigencia pero tuvimos que esperar hasta ayer por la tarde. Ya funciona normalmente el sistema”, explicó.

Este monotributo reemplaza al Social que fue dado de baja durante el año pasado debido a las políticas económicas del gobierno nacional. “El productor tenía muchos inconvenientes, uno de ellos era que no podía tener más de un beneficio social. Entonces esto no choca con ningún otro subsidio y no incide en el monto”, indicó Olsson en comunicación con FM Libertad.

Asimismo, añadió que otro de los beneficios que trae consigo este monotributo es que ahora las empresas actuarán como agentes de retención y tienen la obligación por ley de distribuir el descuento del 5% mes a mes, evitando así la generación de deudas. “Otro gran beneficio es que empieza a aportar para su jubilación. Los aportes son del 50 por ciento pero cubren al 100 por ciento. No debe pagar el monto total sino que solamente la mitad de obra social”, manifestó.

“El productor tabacalero tiene más de un 70 por ciento cubierto. El que tiene mayores ventas con siete u ocho mil kilos tendrá también una mayor capacidad de pago”, indicó. Para quienes quieran inscribirse pueden presentarse en AFIP y generar su clave fiscal para posteriormente pactar un encuentro con un contador. “En APTM tenemos nuestro contador que se encuentra recorriendo y asesorando gratuitamente a nuestros productores para que se adhieran”, cerró Olsson.

A.B.V.