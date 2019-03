El Senado postergó la votación de la ley de financiamiento de partidos políticos

La iniciativa que se esperaba que llegara al recinto este miércoles tendrá una semana más de debate. A pesar de que ya tiene dictamen, los senadores buscan introducirle algunas modificaciones y consensuar algunos cambios de cara a su tratamiento en la Cámara baja.

El debate por la ley de financiamiento de partidos políticos, una de las iniciativas parlamentarias que el oficialismo considera centrales de cara a las próximas elecciones, se postergó este martes en el Senado tras una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales con el objetivo de avanzar en una serie de acuerdos.

Si bien desde hace algunos días se manejaba este miércoles como fecha tentativa para llevarla al recinto, algunas propuestas para modificar el dictamen -firmado en noviembre pasado- y la intención de consensuar algunos puntos con la Cámara baja retrasaron la discusión para la semana del 20.

“Yo preferiría esperar una semana más porque esto no solamente lo tenemos que consensuar acá en el Senado -con diferencias que si bien no son sustanciales, existen- sino que también hay que verlo con Diputados. No sé qué ganaríamos en hacer una ley que después Diputados nos la devuelva en revisión”, sostuvo ante la prensa el senador Dalmacio Mera, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

La ley de financiamiento de partidos políticos plantea un sistema mixto en el cual los aportes a las campañas electorales podrán provenir tanto del ámbito público, como del privado.

Además, establece como medios para el giro del dinero la transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito o débito y aplicaciones digitales. También reduce del 10 al 5% el tiempo que radios y canales de televisión pueden destinar a transmitir spots de campaña.

El proyecto además fija en 5% el monto máximo de aportes permitidos para el desenvolvimiento institucional anual de los partidos. Este punto del dictamen consensuado en Senadores es uno de los que Diputados estaría pensando llevar al 2%.

Al principio del encuentro, que se llevó a cabo en el Salón Eva Perón de la Cámara alta, el senador chubutense Alfredo Luenzo, pidió incluir entre las modificaciones a las redes sociales. “El financiamiento de la publicidad del mundo de la política en las redes sociales no lo estamos teniendo en cuenta. Necesitamos una ley acorde a los tiempos”, dijo.

En tanto, el radical Ángel Rozas, solicitó ampliar la injerencia del texto a las señales extranjeras. “Sólo están obligados a cumplir con la ley los medios nacionales. Estemos todos en pie de igualdad”, señaló.

A su turno, la senadora de Cambiemos Inés Brizuela y Doria sostuvo: “Toda modificación que no signifique volver atrás con los consensos que ya hemos logrado va a ser tenida en cuenta. Más teniendo en cuenta que estamos en año electoral y la sociedad nos pide acciones urgentes”.

Por último, el cordobés Ernesto Martínez advirtió sobre la grave situación de encarar una campaña política sin esta ley sancionada y pidió acelerar el debate.

Concluida la reunión, una reunión de labor parlamentaria entre los jefes de bloque resolvió posponer el debate y llevar el tema al recinto como fecha tentativa el próximo miércoles 20 y darse una semana más para debatir los temas pendientes y generar consensos.

(Fuente: Ámbito)