Passalacqua: “Ojalá volvamos a ser una confederación de partidos provinciales y que el que quiera ser presidente tenga que armonizar los intereses de todos”

El gobernador misionero leyó los resultados de las elecciones en Neuquén como un respaldo de la ciudadanía a un movimiento que prioriza la soberanía provincial por sobre grandes proyectos políticos nacionales. Señaló que la Renovación en Misiones comparte ese principio. Afirmó que el país atraviesa una “crisis cruel” frente a la cual el Gobierno provincial se propone estar muy atento a la situación de los más humildes. Destacó además que gracias al manejo responsable de los recursos del Estado y del compromiso de los docentes, Misiones es la única provincia donde las clases comenzaron en la fecha prevista en los últimos 15 años.

El contundente triunfo del Movimiento Popular Neuquino sobre los candidatos de Unidad Ciudadana y de Cambiemos en las elecciones que se realizaron el domingo último en Neuquén fue interpretado por el gobernador Hugo Passalacqua como una muestra de respaldo a un proyecto que defiende la soberanía política de una provincia por sobre las grandes corrientes políticas nacionales. Señaló que la Renovación busca transitar ese mismo camino en Misiones.

“Hay que entender que las provincias somos preexistentes a la Nación, las provincias inventamos la Nación, la Nación es una ficción necesaria para administrar lo público, pero la realidad son las provincias, el territorio es de las provincias. Cuando entregás tu soberanía a la Nación estás perdido, los misioneros tenemos el deber de pensar por nosotros mismos, los neuquinos tomaron esa rienda en el 63 y no la soltaron y nosotros la tomamos en 2003. Se podrán ganar o perder elecciones pero hay una idea que está metida en la gente, nosotros la llamamos misionerismo, que es tener las riendas de tu destino y no que los grandes proyectos nacionales te lleven puesto como una marea”, dijo en diálogo con el programa El Periodista que se emite por Canal 12.

Consideró positivo para el fortalecimiento del federalismo, que se consoliden espacios políticos de escala provincial en todo el país. “Ojalá que volvamos a una confederación de partidos provinciales y que el que quiera ser presidente se tenga que hamacar y armonizar todos los intereses de las provincias”, indicó.

Afirmó que “la grieta” que divide aguas en la escena política nacional no representa la idiosincrasia de los misioneros. “Que la grieta quede afuera de la provincia. El misionero tiene otra lógica que es la lógica del trabajo, del respeto, de la sensatez, la modestia, de meterle para adelante y no quiere discordias que interrumpan ese avance”, dijo.

Aseguró que desde la renovación no están pensando en la campaña ni definiendo candidaturas. “Faltan tres meses para las elecciones, es una enormidad, la campaña quedará para los últimos 20 o 30 días. Se presentan las candidaturas el día 8 de abril, bueno preocupémonos desde el día 7 por definir los candidatos. La política en su lugar, en su tiempo a su debida manera, falta mucho tiempo. La mejor política es gobernar y gestionar”, señaló.

Austeridad y cercanía

Passalacqua advirtió que la economía del país atraviesa por “una crisis cruel” y afirmó que ante ese contexto adverso, el Gobierno provincial optó por reforzar su presencia para amortiguar los efectos de la crisis. “No podemos tirarnos en la hamaca a esperar, lo que queda por hacer es poner todos los recursos disponibles, ser inteligentes, escuchar mucho, estar siempre del lado de los más humildes, para eso a veces tenés que apoyar al sector empresarial para que puedan sostener al trabajador, traer inversiones, que las hemos traído, aunque faltan muchas más”, dijo.

Señaló que uno de los ejes centrales que se propone para su gestión es no perder la cercanía con la gente. “Hacemos un culto de la cercanía, porque entendemos que no hay otra forma de entender la política. La política se perdió a sí misma alejándose de la gente, subiendo hacia los estrados, explicando todo, negando los problemas. Al funcionario que no le guste no puede estar en mi gabinete, no lo digo contra nadie en particular y no lo escondo, no me gustan los funcionarios que se quedan en el escritorio. No vas a solucionar todos los problemas, hoy todo es austeridad, pero si además de no poder solucionar todos los problemas no brindás afecto, no estás cerca, si sos arrogante, andás en un auto de seis metros, vas a tensar a la sociedad”, indicó.

A clases, como desde hace 15 años

En el día en que se inició el ciclo lectivo 2019 en Misiones, Passalacqua destacó que en Misiones las clases comienzan en la fecha prevista desde hace 15 años, lo que la convierte en un caso único en el país. Lo atribuyó a la austeridad en el manejo de los fondos públicos y a la responsabilidad con la que la inmensa mayoría de los docentes misioneros afronta su tarea.

“Nuestro sistema no es perfecto, pero somos la única provincia que en los últimos 15 años comenzó las clases en la fecha prevista. Tengo una gratitud enorme, como ciudadano más que como gobernador, de que los docentes hagan el esfuerzo ciclópeo de ir todos los días a trabajar y si hay cosas para discutir, lo hacemos con toda tranquilidad”, remarcó.

Recordó que en Misiones la discusión salarial no se da en el marco de una paritaria acotada en el tiempo sino en una mesa de diálogo abierta en la que se discute todo el año, entre otros temas, la cuestión salarial. “En Misiones no hay paritarias porque el salario se discute todo el año y se llega siempre a los mejores acuerdos dentro de lo posible. Este año somos solamente dos provincias las que hicimos un acuerdo salarial y que ya se está pagando completamente, hay provincias que hicieron el mismo acuerdo que nosotros, pero lo terminan de pagar en septiembre”, expresó.

JRC EP