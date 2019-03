0KM: Defensa del Consumidor recibe denuncias por subas en Planes de Ahorro

Por las insistentes demandas de reclamos de consumidores por “incumplimiento” de planes de ahorro en especial por el aumento del valor de la cuota, el Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración que administra Elida Vigo, a través de la oficina de Defensa del Consumidor, refuerza la información relacionada con un tema tan específico y que promueve un importante mal estar entre consumidores.

En ese marco, la mencionada oficina a cargo del director de Comercio Interior, Alejandro Garzón Maceda, emitió pautas a tener en cuenta al momento de suscribir un contrato de plan de ahorro por un vehículo

Formulario de reclamo en la página del ministerio de cooperativa.

La Dirección de Comercio Interior, elaboró un instructivo en el que se explica en qué consiste ese tipo de operación de venta y que contiene una serie de tips, a tener en cuenta a la hora de firmar un contrato de estas características.

• ¿Qué es un plan de ahorro? Es un método de compra que se sustenta en un ahorro previo para la adquisición de un vehículo 0km. Para ello, los clientes forman grupos y aportan fondos mensualmente (cuotas).

• Cuotas. Son variables atento que su valor dependerá de la cotización del vehículo de mercado mes a mes, consecuentemente los valores pueden variar en más o en meno. Esto se denomina alícuota pura. Cabe aclarar que a la misma se agregaran gastos administrativos de valores constantes.

• Contrato. Leer y comprender el contrato es fundamental porque es lo que se deberá cumplir durante varios años. Caso contrario se podrá estar inmerso en situaciones complejas que son de difícil solución. Además, el contrato tiene que estar aprobado por la Inspección General de Justicia de la Nación. Para asegurarse de ello, es conveniente comunicarse con este Organismo, para verificar que esto es así. Hay que controlar que figuren todos los datos del vehículo, plazos de entrega y demás especificaciones que debe contener cualquier documento de venta de automóvil.

• Contratantes. Las partes involucradas en estos contratos son el vendedor del automóvil (concesionaria), el administrador del plan, el fabricante y el comprador.

• Información. Toda la información que se brinde tiene que ser clara, precisa y suficiente para poder evaluar con tranquilidad la operación. Todo esto de acuerdo con el artículo 4° de la Ley de Defensa del Consumidor (Ley N° 24.240).

• Publicidad. Siempre hay que guardar junto con toda la documentación, la publicidad que despertó el interés en el plan (captura de pantalla o archivo de la página si es online).

• Requisitos. Los requisitos para la contratación son similares a los de cualquier crédito. Muchas veces ocurre que la persona figura en alguna base de datos crediticios como Banco Central de la República Argentina o en Veraz con alguna deuda. Es importante saber que primero habrá que lograr la eliminación de esos datos negativos para poder avanzar y para ello hay que analizar si por aplicación de la ley de datos personales se puede solicitar que se borre la deuda en forma inmediata.

• Adjudicación por sorteo. Una persona es elegida por azar. El administrador del grupo realiza frente a un escribano público, quien dará fe de la transparencia del acto, un sorteo del que participarán todos aquellos adherentes que no hayan sido adjudicatarios anteriores. Este acto puede ser presenciado por cualquiera de las personas interesadas. En el caso de salir sorteado, se enviará un aviso a la persona para que informe si desea aceptar la adjudicación o no dentro de un plazo determinado y abone las sumas que se hayan pactado previamente.

• Adjudicación por licitación. Se da cuando un miembro del grupo pretende ser adjudicatario del vehículo en un determinado momento y para ello realiza una oferta de dinero. En caso de ser la mejor oferta se le informará mediante, una carta documento (generalmente) el plazo que tiene para pagar la suma ofrecida más los importes pactados.

• Mora en la entrega del bien. En caso que la administradora no entregue el vehículo en el tiempo pactado en el contrato, estará obligada a abonar al consumidor una penalidad por el retraso, a partir del primer día de vencido el plazo de la entrega hasta la entrega efectiva del producto. Dicho valor se imputará en las cuotas puras no vencidas desde la última hacia atrás, reduciendo la cantidad de cuotas a abonar. En caso de no existir cuotas a vencer se le abonará con cheque o trasferencia bancaria. Del mismo modo se hará en el supuesto que surgiere un remanente a favor del consumidor, una vez imputada las cuotas puras no vencidas.

• Prenda. Una vez que la persona logra la adjudicación por cualquiera de las dos formas mencionadas, tiene que cumplir con los requisitos que se hayan acordado en el contrato para que se le entregue el vehículo previa prenda del mismo. El contrato de prenda, en este caso, se celebra cuando el adjudicatario del automotor le garantiza al acreedor el pago de las cuotas que adeuda por el vehículo que está recibiendo. Este contrato se inscribe en el Registro de la Propiedad Automotor hasta el pago total de las cuotas y gastos que se acordaron. En el caso que no se abone la totalidad, el acreedor prendario podrá embargar, secuestrar y vender el vehículo para poder cobrar la deuda.

• Promociones y Bonificaciones de los Concesionarios. Los contratos de plan de ahorro, prevén en sus condiciones generales, palabras más palabras menos, que son nulas todas las promociones y bonificaciones que ofrezcan los agentes vendedores y concesionarios por sobre el contrato de adhesión suscripto. En ese caso, el consumidor debe inmediatamente denunciar a la administradora del plan dentro del plazo previsto en la clausula del contrato que dependerá de cada contrato en particular, dependiendo la administradora que se contrata. De no hacerlo o no hacerlo en el tiempo oportuno, la misma clausula prevé que dichas bonificaciones o promociones quedaran pactadas entre el vendedor y/o concesionario y el consumidor.

• Asesoramiento. Es un contrato a largo plazo donde la prudencia y la reflexión deben primar. Preste más atención si las ofertas son de concesionarios de fuera de la provincia, vía teléfono, e-mail o web.