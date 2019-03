Posadas: Una joven reclama un botón antipánico por las amenazas que recibe de un hombre que la habría agredido sexualmente

La mujer contó que todos los días recibe amenazas del acosador que demuestra conocer detalles de su pasado y todos sus movimientos. Hizo la denuncia en la Comisaría de la Mujer y en Cibercrimen, pero teme por su vida.

Desde hace dos días la joven posadeña de 20 años recibe en su teléfono celular amenazas dirigidas a ella y a su hijo. Según los mensajes el hostigador se identifica como integrante de un grupo que la agredió sexualmente en otras oportunidades, usa el nombre mauriciovendicaaz.

Por este motivo Abigail Torres, de 20 años, terapista ocupacional, hizo la denuncia en la Comisaría de la Mujer y en Cibercrimen y reclama a la fiscalía de Posadas un botón antipánico.

La mujer, que fue atacada sexualmente varias veces, tiene un hijo que vive con ella. Los responsables de la unidad fiscal le comunicaron que solamente podrían suministrarle la protección pedida una vez que se iniciara la investigación. Mientras tanto, vive aterrada.

Algunos de los mensajes que reciben dicen: “Hace aproximadamente dos meses te venimos siguiendo y sabemos todos tus horarios y lugares a los que recurrís”, le advierten. “Si te vas a despedir de tus familiares o amigos hacelo porque no importa lo que hagas, no importa si te escondés o te refugiás en algún lugar”.

Los hechos que se relatan en los mensajes son reales y le ocurrieron a Abigail en el pasado. Pero ella no cree que se trate de las personas que la agredieron sexualmente en otras oportunidades porque -asegura- tenían todas distinta contextura física, y no se trató siempre del mismo grupo . “No les vi las caras porque usaban capucha o gorras. De todos modos, aunque denuncié no pasó nada. Y siento que estoy en riesgo yo, mi familia y todas las mujeres”, explica.

Otros de los mensajes dice: “Te vamos a encontrar, va a pasar el tiempo y te vamos a encontrar, no te vas a poder esconder toda la vida, somos los mismos que te amenazamos anteriormente, somos los mismos que te subimos al auto y te hicimos lo que quisimos esa noche, no te vamos a dejar tranquila, hagas lo que hagas pase el tiempo que pase”, continúa el hilo.

“Bien hizo el que te violó y te dejó preñada y después se mató, por lo menos murió gozando de tus gritos”, describen para demostrar que saben que la víctima fue violada a los 15 años.

“En estos días estuvimos ocupados con otras señoritas, pero estamos libres para hacer lo que siempre quisimos”, siguen. “Sabemos tus horarios de trabajo ya que tenemos tu ubicación aunque en tu celular la apagues. No vas a poder hacer nada, te avisamos”, insisten.

“No tengas dudas de que nuestra obsesión por vos se nos hizo cada vez más grande por no poder hacer casi nada de lo que quisimos, porque nos denunciaste y caímos presos por un corto plazo”, alegan.

No paran de darle datos sobre su pasado con el objetivo de atemorizarla: “Te seguimos desde chica, ¿te acordás de la vez que te tiramos al pastizal para violarte y terminaste rompiéndole la cabeza a uno de nosotros ? Te acordás cuando te levantamos en el auto y te drogamos y te manoseamos y no podías moverte? ¿Te acordás cuando te amenazamos cerca de tu casa? Tu hijo y tu familia están en riesgo. Si hacés algo ya sabés. Todo lo que nos hiciste se te va a devolver, chiquita.Te lo prometemos”.

Una vez que Abigail decidió hacer la denuncia y publicar el texto completo de las amenazas en las redes, el acosador envió este mensaje: “Bueno, ya vi el escándalo que hiciste, te creés viva. Juaja!, pobre boluda, no sabés toda la gente que tengo a mi favor, puedo eliminar la cuenta y listo”.

Cuando Abigail quiso responder, la cuenta había sido eliminada.