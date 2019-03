La misionera Yamila Rodríguez luego de su noche soñada: “Este día no me lo olvido nunca más”

La futbolista marcó dos goles y fue la gran figura de la goleada de Boca ante Lanús en un día histórico.

Yamila Rodríguez fue la gran figura de la goleada de Boca ante Lanús en el histórico partido que se disputó esta tarde en la Bombonera. Marcó dos goles, dio una asistencia y reconoció que este choque quedará por siempre en su memoria. “Este día no me lo voy a olvidar nunca más”, aseguró.

“Estoy feliz por el triunfo, por haber jugado en esta hermosa cancha, con la gente y contenta por mis dos goles. Le quiero agradecer al técnico que me dio la confianza después de la gira con la Selección, a mis compañeras y a toda la gente que están en las tribunas”, afirmó Rodríguez, todavía con las pulsaciones a mil tras el 5-0 del Xeneize.

#TNTSports | Yamila Rodríguez, la figura del partido: "De este día no me lo voy a olvidar nunca más. Estoy feliz por el triunfo y por jugar en esta hermosa cancha". pic.twitter.com/RYHNtcwUgq — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) March 10, 2019

“En el primer gol no lo podía creer, ni vi cómo fue. De este día no me olvido nunca más”, reiteró Rodríguez, quien para el final dejó un mensaje de la importancia que tiene el fútbol femenino en estos días: “Nosotras también podemos jugar a lo que juega el masculino y esto es para seguir creciendo. Si algún día se tiene que hacer profesional, que se haga…”, concluyó.

(Fuente: TNT Sports)