Sergio Agüero rompió el silencio y habló sobre su ausencia en la lista de la Selección

A pesar de que transita una gran temporada en el Manchester City, el “Kun” no fue convocado para los amistosos ante Venezuela y Marruecos.

Se trata del ausente en la nómina de Lionel Scaloni que más ruido causó: a pesar del gran momento que atraviesa en el Manchester City (el es goleador de la Premier League con 18 tantos y ya obtuvo un título, la Carabao Cup), Sergio Agüero no fue citado para los amistosos de este mes ante Venezuela y Marruecos.

“Está en un nivel increíble, pero llamo a jugadores que no se han puesto la camiseta. Los que están en un presente bueno y sabemos lo que nos pueden dar, nos parece innecesario. Tiene posibilidades de estar”, aclaró el entrenador que, sin embargo, refutando ese mismo criterio, citó a Ángel Di María.

En una entrevista con ESPN FC, el Kun rompió el silencio. “No había estado en las últimas convocatorias, estaba tranquilo y tratando de enfocarme en el club, haciendo las cosas bien. Hoy tenía muchas cosas que hacer de prensa, me dijeron de la lista, pero no estaba convocado. Se ha hablado mucho en Argentina y trato de que sean más respetuosos de las decisiones. Si no me toca estar o me toca estar, hay que respetar y siempre voy a estar a full con la Selección”, señaló.

“Yo hoy estoy pensando más en el club. La primera vez que hablé con el entrenador fue en agosto, ahí hablamos, y hubo muy buena onda en la charla. Tampoco voy a dar detalles de qué es lo que se habló. A partir de ahí nunca más tuvimos una charla. Al final, hay que respetar las decisiones. Yo intento hacer las cosas bien acá. Tenemos una semana muy importante, jugmos por la liga para estar primeros, la Champions y la FA Cup”, agregó sobre el único contacto formal que tuvo con Scaloni (luego, sólo habló con empleados del predio de Ezeiza).

¿No estar en los amistosos lo elimina de una citación para la Copa América? “Para la Copa América falta mucho tiempo, como te digo, si sigo haciendo las cosas bien acá en el club… Falta mucho tiempo y no se sabe lo que va a pasar”, expresó.

Las fuertes versiones en el seno de la Selección indican que Scaloni y Agüero discutieron durante el Mundial, antes del encuentro frente a Francia, en el que el delantero fue suplente. “Quiero aclarar que mi relación con Sergio es perfecta. Lo dijo porque se dice que tuve una discusión en el Mundial y es falso. Si no es uno que los que mejor relación tenía, ahí anda”, subrayó el Gringo. “Siempre hay cosas que se dicen, que no sé de dónde sacan. No es así, la última vez que hablé con él fue en agosto y hubo muy buena onda. Después, sigo haciendo mis cosas acá”, comentó.

Por lo pronto, su teléfono móvil está abierto: “El teléfono lo tengo siempre encendido porque Benja (su hijo, producto de la relación con Gianinna Maradona) me dice ‘dejalo encendido porque te tengo que llamar’. Ahora empezó el colegio y estamos más en contacto”.

OTRAS DEFINICIONES DEL “KUN”

Su actuación en el Mundial de Rusia

“Yo intenté llegar de la mejor manera al Mundial, apuré mi lesión, el tema de la rodilla, para tratar de llegar lo más rápido posible y que Jorge (Sampaoli) estuviera tranquilo. Venía con la rodilla bastante tocada y tuve un mes para prepararme; por suerte intenté hacer lo mejor posible para la Selección, pero el argentino siempre quiere más. Nos fuimos de ese Mundial, en el que estuvimos por delante ganándole a Francia, pero las individualidades de Francia hicieron la diferencia. Lo que pasó, pasó”

El regreso de Messi a la Selección

“Leo es el símbolo de la Selección, yo sé muy bien que él ama a la Selección. Espero que haga lo mejor posible, hoy me toca estar del otro lado, y queremos que le vaya muy bien, estoy para apoyarlo”.

¿Es su mejor temporada en el City?

“Puede ser que por los dos hattricks que hice hace poco se haya un poco inflamado el tema, intento hacer las cosas lo mejor posible. El técnico intenta rotar mucho para que no haya lesiones, ya ganamos la Carabao Cup, en la Premier ahora estamos punteros, tenemos la oportunidad de estar arriba, y luego vienen la Champions y la FA Cup, en la que podemos pasar a semis. Intentaremos hacer todo lo mejor antes de irnos al parate”.

La definición de la Premier League

“La Premier no es fácil, se decide siempre al final. Sabíamos que teníamos que empezar a ganar y achicar la ventaja, que Liverpool viera que estábamos atrás. Hoy nosotros estamos primeros”.

Las chances del City en la Champions League

“Acá piden la Champions. Para el club va a ser muy importante poder ganar una Champions, personalmente para mí también. Vamos a intentar por lo menos llegar lo más lejos posible. Si estamos en un buen momento y podemos hacerle partido a cualquiera… Como se están dando los resultados en la Champions, no hay que confiarse. Han pasado cosas extrañas ahora, que marcan que tenemos que estar muy concentrados. En una competición larga podés permitirte un error. En Champions, no, tenés que estar concentrado. Muchos partidos se ganan por pelota parada y somos un equipo bajo, por eso intentamos no hacer muchos fouls”.

Sus récords

“Más o menos empecé a darme cuenta un poco cuando marqué el gol N° 178, con el que quebré el récord de los goleadores históricos del club. Pero lo manejé con tranquilidad. Para un delantero, cuanto más obsesionado con el gol está, peor. Tenés que estar tranquilo y el gol a veces llega solo. Donde menos te lo esperás, es gol. Contra Chelsea, erré un gol abajo del arco y me dije que en la primera que me llegara, de caliente, le iba a pegar al arco. La primera pateeé y fue un golazo. Cuando pasa eso la idea es seguir intentando para no estar fastidioso en la cancha”.

Su adaptación a la forma de jugar que propone Guardiola

“Hoy me siento cómodo como estoy jugando. Cada técnico tiene diferente esquema. Con los entrenadores que tuve jugaba con un 4-4-2 ó 4-3-3 ó 4-4-1-1. Con la llegada de Pep, se cambió el esquema de juego y estoy rodeado de 4, con dos wines y dos mediocampistas atrás mío. Me siento cómodo, tranquilo, intento hacer lo mejor en cada oportunidad que tengo.

