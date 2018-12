San Juan: la mujer golpeada y violada en San Juan sigue grave y perdió el útero

La violación y golpiza a una mujer sanjuanina de 57 años sigue conmocionando a todo San Juan. La víctima recuperó la conciencia pero sigue internada en Terapia Intensiva del Hospital Rawson. Las sobrinas, Vanesa y Belén, hablaron sobre su estado de la salud y confirmaron que a su tía le sacaron el útero por el severo daño que tenía en la zona tras el aberrante hecho.

“Tiene un hematoma en el ojo derecho. El útero se lo sacaron porque se lo destrozó. Ella está golpeada, deteriorada completamente e hinchada sobre todo en la zona del útero. Sigue en Terapia. Los médicos nos han dicho que teníamos que esperar unas horas porque ha perdido mucha sangre. Pero está evolucionando bien y esperamos que siga mejor”, declararon las jóvenes.

El salvaje ataque sexual ocurrió en vísperas de Noche Buena, en una finca ubicada en el departamento Pocito. El agresor no sólo violó a la víctima -no se descarta que haya utilizado algún objeto para provocarle daños ginecológicos- sino que además utilizó un palo para golpearla en el rostro y también en el estómago. Un sujeto de apellido Miranda, quien habría trabajado como jornalero en el predio rural, es hasta ahora el principal sospechoso.

“Es un hombre que conocemos de toda la vida, es ex cuñado de un tío de nosotros. Al hombre no lo vemos todavía, no hemos tenido contacto con él. Conocemos a la mujer y a los hijos y no son problemáticos y por eso no entendemos lo que ha pasado. En este momento no tenemos miedo, él aparentaba ser tranquilo y la familia también”, explicaron las sobrinas.

La familia no se mueve ni un minuto del nosocomio y clama justicia: “Es una calamidad lo que le ha hecho. No se le puede llamar ser humano, no entiendo en qué cabeza cabe”.

(DiarioLaProvinciaSJ) A. C