Homenaje a las víctimas de accidentes de tránsito en Eldorado

Desde la Red Nacional de Familiares y Amigos de Víctimas de Tránsito, sede Misiones, organizan para este viernes un acto homenaje a todos aquellos fallecidos en diferentes accidentes de tránsito en Eldorado.

Será a las 19 en la plaza Sarmiento, frente al mástil y abierto para todo público, por lo que cuentan con la participación de la población.

La organizadora del evento, María Mavi Araujo, explicó al portal Eldopolis que eligieron esta fecha, conmemoración del Día de los Inocentes, porque consideran que sus familiares fallecieron impunemente y de manera inocente, por estar en un lugar en el que no esperaban que sucediera lo que les pasó.

“Esta fecha es donde más se sienten las ausencias”, sostuvo Mavi que además agrego que “no se trata solamente de un acto homenaje, es también un espacio de contención mutua, entre los que sufrimos este tipo de pérdidas; nos une el mismo dolor, que sólo nosotros conocemos lo que es pasar por algo así y no queremos que le suceda a nadie más”.

El objetivo principal es concientizar sobre las conductas viales, como reza su enunciado, “se prudente, no sumes una estrella más al cielo”.