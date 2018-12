Juicio al colectivero: el guarda cambió sus dichos y el juez ordenó un careo con el acusado

Víctor Hugo Ghiglione era el guarda del interno 09 de la empresa Águila Viajes, que el 7 de noviembre de 2012 volcó en las afueras de Apóstoles, sobre la ruta provincial 201. Su testimonio en la tercera audiencia del juicio al chofer Víctor Zarski era muy esperado porque durante la instrucción de la causa su relato había comprometido seriamente al chofer. Sin embargo, ante el juez César Raúl Jiménez sólo repitió parte de lo que había declarado antes.

“Salimos de Concepción de la Sierra fuera de servicio para tomar la ruta Apóstoles – Azara. Cerca de Apóstoles, nos avisaron que el otro micro de la empresa se había roto. Volvimos y subimos a los pasajeros. Cerca de la Curva del Tacuaral pasamos al micro de Horianski. Veníamos muy rápido. Yo le pedí que bajara la velocidad, pero él me miró nomas, no me hizo caso”, recordó el testigo, al que se lo vio tenso.

Agregó: “Recibí un llamado del dueño de la empresa. Me pidieron que fueramos despacio nomas. Nunca los exigió que aceleráramos la marcha”. Esto llamó la atención, porque en sus declaraciones anteriores había jurado que en ese llamado le habían exigido que aceleraran el viaje para no retrasarse tanto.

Ante una pregunta de la fiscal María Laura Álvarez, apuntó: “Recuerdo que un pasajero le pidió que bajara la velocidad. Le dijo al chofer que llevaba personas no animales”.

“Escuché el ruido de las cubiertas, después sentí el vuelco. Hubo una nube de polvo y yo quedé un rato con una pierna atrapada”, detalló sobre el momento del vuelco.

La declaración de Ghiglione motivó a que la defensa de Zarski, a cargo de Pablo Luján, pidiera un careo entre el guarda y el colectivo.

En el careo, ambos mantuvieron sus dichos ante el juez.

“Yo no autoricé que la novia del guarda subiera al colectivo cuando estábamos fuera de línea. Dijo que era su novia y no habría problemas. También me dijo durante el viaje que el jefe había llamado y que apuráramos la marcha”, reiteró Zarski.

