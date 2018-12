Promesa cumplida: un hincha de River se hizo un insólito tatuaje tras el título en la Copa Libertadores

Los fanáticos del Millonario realizaron todo tipo de promesas con tal de vencer a Boca en la final. Pero algunas sencillamente no se pueden creer.

“Si g*n*m*s la Copa Libertadores de América 2018, me tatúo UN ESCRITORIO. Ya fue. No me importa absolutamente nada”, escribió el 2 de octubre un usuario de Twitter. Seguramente en aquel momento ni siquiera pensaba con seguridad en lo que terminaría esta promesa.

Porque River siguió avanzando rondas y, tras la eterna final ante Boca, se consagró otra vez campeón de la Copa Libertadores de América. Y Marco tuvo que cumplir.

Es así como, días después del triunfo del Millonario ante Boca en el Santiago Bernabéu, Marco compartió con sus seguidores su promesa cumplida: increíblemente se tatuó un escritorio.

Si g*n*m*s la Copa Libertadores de América 2018, me tatúo UN ESCRITORIO. Ya fue. No me importa absolutamente nada. — Marco. 🇦🇪 (@marcoaese_) 2 de octubre de 2018

Su publicación, naturalmente, generó una gran repercusión y rápidamente su tatuaje se viralizó en la red social.

Fuente: Minuto Uno

