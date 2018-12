Culminaron con éxito las jornadas de Astroturismo y Áreas Naturales Protegidas

Con gran convocatoria y con la propuesta de llevar a cabo en breve las próximas jornadas, finalizaron con un gran éxito las Jornadas de Astroturismo y Áreas Naturales Protegidas que se realizaron en la Reserva Natural Yateí del Corredor Biológico Urugua-í Foerster, en el municipio de Andresito.

El mismo contó con la presencia del Intendente local Bruno Beck y del Ministro de Ecología de Misiones, Juan Manuel Díaz; participaron más de 80 inscriptos de diez distintas provincias argentinas, y en la misma se puso en valor la importancia de un cielo sin contaminación lumínica que posee en nuestra provincia en las Áreas Naturales Protegidas, como un recurso natural más para la valoración e interpretación orientada al turismo, así como también la valorización de la cultura mbya y su interpretación de la bóveda celeste con fuertes referencias a la biodiversidad y a la familia.

Fue organizado por el Ministerio de Ecología, Ministerio de Turismo, Parque del Conocimiento, Municipio de Andresito, Asociacion de Astronomia Cielo Guaraní, reservas Privadas del Corredor Biológico (Yvitú, Mainumbí, San Francisco, San José, Karadya Bio Reserva, Jardín de los Picaflores y San Sebastián de la Selva) y distintas organizaciones, como Fundación Vida Silvestre Argentina y Fundación Félix de Azara entre otras.

A continuación los principales conceptos:

Fernando Laprovitta, Sociólogo, Especialista en Antropología Política y en Gestión Pública de Areas Protegidas: “Estas jornada permiten una reflexión sobre las áreas protegidas y la gestión pública de las mismas para proyectarlas a un interés común que realmente sirva para el desarrollo; rescatar el alto valor que tiene la gran participación que tiene el sector privado en ello, que en Misiones marca una ventaja diferencial sustentada en una de las pocas leyes de áreas protegidas que existen en el país, hacen que se pueda trabajar mancomunadamente como se hace aquí en Misiones, marca un camino a desarrollar en el resto del país, la conservación nunca va a ser acabada o suficiente si la desarrollamos desde la gestión pública, sin la participación del sector privado,…este corredor Urugua-í-Foerster es un caso especial en el que el sector privado y el Estado vienen trabajando activamente para alcanzar mejoras como las que se pueden ver en los últimos 10 años en la zona.”

Claudio Bertonatti, museólogo, naturalista, intérprete del patrimonio: “Hace casi 40 años que vengo a Misiones y le puedo asegurar, siendo una persona que viene de otra provincia hacia acá, es que hay un cambio muy significativo y un cambio que ha involucrado a toda la sociedad.

Al misionero, que antes hacía un culto de tirar abajo la selva hoy tiene la vocación de vivir al lado de la selva, con la selva en pie. Admirar su riqueza incluso más allá de la madera, en las plantas medicinales, en los saberes del pueblo mbya, lo que nos convoca aquí. Que es nuestro cielo, que es lo que vemos cuando alzamos la vista, y hay algo fundamental todo eso se sostiene con un sistema de áreas naturales protegidas, en la que participa la Nación con un Parque Nacional pero sobre todo el protagonismo acá lo tiene el Estado provincial con los Parques Provinciales, los corredores que interconectan áreas, y también los otros componentes del Estado como Vialidad provincial y nacional que ayudan con los ecoductos y pasafaunas, es decir que este es un entramado de conservación que cruza a los maestros, a los colonos, a los propietarios privados que todavía tienen selva en pie y que todavía la quieren retener, a los que se involucran en el turismo de naturaleza, que tienen que ser no solamente naturaleza sino también de cultura de la selva y no me refiero sólo la cultura mbya guaraní, pero también al colono y el que vive conviviendo con el monte y que nos pueden contar cómo es el día de un misionero que vive en la selva. Todos los argentinos tomamos mate, caminar por un cultivo de Yerba mate, que nos cuenten cómo es la planta, cuál es el proceso, saborear los distintos tipos de Yerba.. todo eso hace a una cultura de la selva. El misionero es quién es por la selva, es la Tierra Colorada, es el mate, el reviro es cuando uno escucha las melodías o las canciones de Ramón Ayala, es el río, es el arroyito, es el canto de las chicharras a la noche.

Eso tiene un anclaje en la selva y el principal anclaje está en las reservas provinciales que necesitan del apoyo de todos, del intendente de los vecinos, de los turistas que no vayan solamente al parque nacional Iguazú uno puede ir al parque Iguazú y no entrar en la selva y acá una la puede recorrer, oler, escuchar, pueden tener guías que te pueden contar los relatos ancestrales hasta la medicina y para que se usan las plantas.

Lo que veo y me pone muy feliz de volver a Misiones es que el misionero se ha reencontrado con la selva y con su selva y hoy tiene una vocación de admirarla y quererla.

Sí lo que digo es que las reservas provinciales son de todos Misioneros y entre todos tenemos que cuidarlas… tenemos que capear la crisis buscando con creatividad de qué manera podemos crear riqueza sin dañar el patrimonio de todos. Misiones es un ejemplo a exportar para todo el país.”

Bruno Beck, Intendente de Cmdte. Andresito: “Esta área es un corredor biológico muy importante que cuida tanto el parque Urugua-í como el parque Foerster, y estas jornadas permiten dar un incentivo a las reservas que existen en esta zona para que ellos puedan vivir de esta actividad…y anunciamos que desde el municipio vamos a impulsar una ordenanza para liberarles de todas las tasas municipales…hay que darles de medios necesarios para que sigan está actividad de proteger las áreas …y esto hay que replicarlo en todas las áreas circundantes que tienen que ver con los productores, empezar a hacer prácticas se agricultura sustentables con el medio ambiente así que yo celebro mucho la realización de las jornadas, y nos parece espectacular sobre todo teniendo en cuenta que nos visita mucha gente de otras provincias.

La provincia entendió que como eje principal de la conservación también está el turismo, se complementan, le corresponde también tanto al Estado como al sector el privado como el sector privado encontrar los mecanismos para que eso sea positivo.”

Juan Manuel Díaz, Ministro de Ecología y R.N.R. de Misiones: “Destaco la convocatoria y la presencia de prestigiosos especialistas de la interpretación de la naturaleza y de la cultura, que se dan cita en el municipio de Comandante Andresito, acompañando al Intendente, contando con el apoyo no solamente del Ministerio de Ecología sino del Ministerio de Turismo de la Provincia, del Parque del Conocimiento, de las reservas privadas, de la Asociación de Astronomía Cielo Guaraní, de nuestro Cuerpo de Guardaparques, con gente que viene de distintos puntos del país, en un encuentro bien federal, poniendo valor a las áreas naturales protegidas de Misiones, y también y no menos importante poner en valor a la cultura mbya guaraní, a la interpretación de los cielos y de los astros que tienen nuestros hermanos mbya, una cultura de la sustentabilidad de la que tenemos mucho que aprender también.

Es la primera vez que se realiza la actividad, profundamente inovadora, que crea riqueza y contenido a partir de la interpretación con cero impacto ambiental, de la cual no existen registros para Argentina e incluso para Latinoamérica y se inicia aquí en nuestra provincia de Misiones.”

