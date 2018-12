Aseguran que Macri buscará negociar con Bolsonaro un nuevo acuerdo comercial para el Mercosur

Será un encuentro observado por toda la región. Mauricio Macri y Jair Bolsonaro, electo presidente de Brasil, se reunirán en Brasilia el 16 de enero en un encuentro que estará marcado por dos ejes: comercio y el Mercosur.

Fue el propio Macri quien confirmó el encuentro entre ambos a través de su cuenta de Twitter. “Acordamos encontrarnos el 16 de enero en Brasilia para empezar a trabajar juntos en esta nueva etapa”, escribió. El mensaje intentó calmar las aguas, luego de que se conociera la noticia de que el jefe de Estado argentino no estaría presente en la asunción del brasileño.

En el encuentro se hablará de la relación comercial entre ambos países y de un posible trabajo conjunto en seguridad para combatir, entre otros cuestiones, el narcotráfico y la trata de personas. Aunque el foco de atención estará puesto en el diálogo sobre una posible apertura al mundo del Mercosur, algo en lo que ambos presidentes parecen no estar muy de acuerdo.

Macri quiere que el Mercosur logre un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, aunque el dirigente ultraderechista no está tan convencido de esa idea. Incluso, el propio presidente de Francia, Emmanuel Macron, sostuvo “que no puede firmar algo con un mandatario (por el brasileño) que no sabe si cumplirá con el acuerdo”.

En sintonía con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Bolsonaro se mostró en varias oportunidades como un enemigo de las organizaciones multilaterales y manifestó que durante su gobierno favorecerá más las relaciones bilaterales que los compromisos internacionales como puede ser el de dos bloques comerciales como el Mercosur y la Unión Europea.

Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y el futuro de la relación bilateral es por el momento un misterio. Sin embargo en la Casa Rosada confían en que el vínculo se mantendrá por la buena senda. Días atrás, Bolsonaro recibió en su casa de Río de Janeiro al embajador argentino Carlos Magariños, lo que fue interpretado como una muestra de cercanía.

Fuente TN

GS