Entre lágrimas, María del Cerro reveló en ShowMatch que fue abusada cuando tenía once años

La modelo y conductora sorprendió al confesar un aberrante hecho que tuvo que vivir hace 22 años y que no se había animado a contar hasta la denuncia de Thelma Fardín.

En “Bailando 2018”, de “ShowMatch” (El Trece), terminó la ronda de Cha-Cha Pop. La pareja que cerró ese ritmo fue la de María Del Cerro y Facundo Mazzei.

Tras la coreografía y cuando comenzó la devolución del jurado marcando errores cometidos por María Del Cerro, llamó la atención que ella se largara a llorar. Y entonces, sucedió lo que nadie esperaba: Mery no lloraba por los puntajes sino por algo mucho más trágico que decidió contar al aire.

Dijo María Del Cerro: “Fueron dos días muy difíciles para mí por todo lo que pasó con Thelma (Fardin). No puedo creer estar hablando de esto en la televisión. Ayer empezamos a hablar del tema con Meme (Bouquet, su marido). Me fui a ensayar y le mandé un mensaje a Meme. Le dije que tenía que hablar con él y le conté, por primera vez, que tuve un abuso sexual a los once años. Lo charlé mucho con él. No lo sabía nadie, ni siquiera mi papá y mi mamá. Yo fui una chica recontra cuidada, pero me pasó y les puede pasar a todas las mujeres. ¡Es el momento para que todas las mujeres que lo pasaron lo digan y que no le pase nunca más a ninguna mujer!”.

Florencia Peña, llorando, le dio su apoyo a Mery y destacó que “cada víctima tiene su tiempo para contarlo”

Meme, el marido de María Del Cerro manifestó: “Ayer, cuando surgió esto, María me decía que no quería contarlo porque sus padres no lo sabían y sentía que les iba a cagar la vida. Yo le expliqué que no le iba a cagar la vida a nadie y que tiene un papel en la televisión y es bueno que lo cuente para que los padres tengan en cuenta que les puede pasar a sus hijos. Liberate, soltalo, le dije. Es muy valiente que lo haya contado. La admiro”.

“No tenés culpa de nada, Mery”, agregó Flor Peña y fue a abrazarla. Luego, recibió más abrazos, incluido el de Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli declaró: “Todos los que trabajan con María dicen que ella es una muy buena compañera”. Y destacó la fuerza de Del Cerro “por animarse a decirlo en vivo, con su marido acá, con una familia que la acompaña y que la contiene”.

“El puntaje pasa a ser lo de menos -agregó-. Uno empieza a mirar para atrás, lo que pasaba mientras ella bailaba, y claro, no era que le había fallado el taco, era algo mucho más profundo”.

“Ojalá que también haya justicia en este caso, como pedimos ayer justicia por Thelma (Fardin) y que haya justicia con todas las personas violadas”, añadió Tinelli. “No sólo de las mujeres -precisó el conductor- sino de los hombres, uno ha escuchado muchas situaciones de compañeros que habían sufrido situaciones de las que en aquel momento no se podía hablar”.

“Yo quiero aclarar que lo mío no fue violación sino abuso, manoseo, de parte de dos personas distintas”, remarcó Del Cerro, mientras todos la acompañaban llorando en el estudio.

La emisión siguió adelante con numerosas expresiones de apoyo a María Del Cerro y a todas las víctimas de delitos sexuales.

(Fuente: Clarín)