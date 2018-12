El actor Juan Darthés acusado de violación y acoso por varias actrices debe afrontar hoy una mediación con Calu Rivero

En medio de la conmoción que causó la denuncia pública por violación que hizo la actriz Thelma Fardin, Calu Rivero deberá comparecer este jueves en una mediación con Juan Darthés para evitar ir a juicio oral. Entre los testigos que convocó la catamarqueña está Ricardo Darín.

Es que el laureado actor era su suegro cuando la disc jockey era coprotagonista de Darthés en “Dulce Amor”. Durante las grabaciones de la telenovela se habrían dado situaciones de acoso sexual. Por entonces, Rivero era novia del Chino Darín.

Calu Rivero denunció públicamente a Juan Darthés por acoso sexual. El actor lo perpetraba cuando grababan escenas de la telenovela “Dulce Amor”. Según ella, se excedía a la hora de los besos o las escenas de sexo.

“Todos dicen ‘que lo Justicia defina’. Pero esto prescribió. Aunque yo tenga pruebas, ya no me sirven. No es algo mínimo lo que me pasó. Se lo dije de todas las formas y no le entiende… Me dijo que no lo volvería a hacer, pero lo seguía haciendo“, dijo Calu.

La demanda civil ingresó el 9 de marzo pasado al juzgado Civil número 39 a cargo de la jueza María Victoria Pereira y en la misma se pide una inhibición de bienes de la actriz por afectar a su buen nombre y honor.

Fuente: Rating Cero

EB