Natalia Juncos, otra de las actrices que denunció a Juan Darthés: “Me llevó años poder hablar de lo que pasó”

Luego de que Actrices Argentinas acompañara a Thelma Fardin en su denuncia por violación contra Juan Darthés, Natalia Juncos, quien ya había apuntado contra el actor por acoso celebró que de a poco comienza a quitarse el velo de duda que suele tenderse sobre las víctimas cuando el acusado es “famoso”.

“Lo de ayer fue un momento muy doloroso, muy doloroso y a la vez gratificante porque estamos juntas, porque me creyeron como nos creyeron a nosotras con todo esto que fue sucediendo desde el día en que habló Calu” (Rivero) dijo a C5N Juncos, una joven actriz que había denunciado a Darthés por acoso sexual.

Y advirtió: “Esto es mucho más fuerte, al lado de esto lo mío fue menor, pero siempre pienso lo mismo, si yo me hubiera animado a hablar en su momento quizás ni Thelma ni Anita (Coacci, otra actriz que denunció a Darthés por acoso) hubiera pasado por eso. Me llevó años hablar de eso y ahora siempre pienso cómo puede ser que no dijera nada en el momento, en el set, pero me callé, me callé”.

Tras la primera denuncia de Rivero contra Darthés, Juncos se animó a hablar y contó lo que le había sucedido en 2005 mientras grababan juntos Dulce Amor. Sin embargó admitió que tras contar lo que le pasó se sintió “ignorada, desestimada en mi relato, me quedé consternada en ese momento. Fue muy triste, muy estresante, me sentía ninguneada y saltaron todos esos prejuicios que salen cuando una mujer alza la voz. Y eso es lo que no tiene que pasar más”.

Juncos aseguró que en caso de ser citada por la justicia en el marco de la causa iniciada a partir de la denuncia de Fardin “por supuesto declararé”.

Fuente: Minuto Uno

CM