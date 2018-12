La provincia de Misiones cerrará el 2018 con las finanzas ordenadas y sin deudas

El ministro de Hacienda de la provincia destacó la generación de Programas provinciales que incentivaron al consumo interno y las negociaciones dentro del presupuesto nacional 2019 a pesar de las discrepancias en los recortes.

Finaliza el 2018 y el gobierno provincial mantiene las finanzas ordenadas “no solo en estos últimos años, si no en los quince años de gestión de la Renovación” indicó el ministro de Hacienda Adolfo Safrán, quien explicó que para lograr este objetivo, primero se debe asegurar con que recursos que se cuentan para luego elegir las prioridades en materia de programas sociales y obras públicas.

De esta forma se logra equilibrar la economía interna para no tener que tomar deudas como ocurrió con otras provincias. “Misiones ha tenido una conducta responsable de no endeudarse, esto nos deja mejor parados en el actual contexto económico”

El funcionario destacó las negociaciones de las provincias con el gobierno nacional, dentro del presupuesto 2019, más allá de las diferencias con los criterios sobre recortes a diferentes sectores. “Entre los meses de julio y septiembre hubo muchas reuniones productivas entre nación y provincia para generar recursos y que nos permita afrontar parte de estos compromisos que tengamos el año que viene” expresó, refiriéndose a los subsidios que la provincia pueda brindar sobre la energía y el transporte. “Esto no significa que nos haremos cargo del 100% de estos subsidios, pero podríamos amortiguar el impacto en las tarifas que afectan a los sectores más vulnerables”.

Sobre la recaudación provincial, Safrán indicó que de septiembre a la fecha ha ido creciendo por debajo de la inflación. “Hasta Agosto las proyecciones mostraban que la coparticipación podría ir creciendo a buen ritmo, pero de septiembre en adelante no ha equiparado el crecimiento de los precios”.

Una de las herramientas que viene aplicando el gobierno provincial para mitigar la situación económica nacional, han sido los programas “Ahora”, entre ellos se destacan el “Ahora pan”, “Ahora góndola” “Ahora Misiones” y “Ahora mamá”.

Para el ministro, si bien estas no son soluciones definitivas, son herramientas que ha hecho que la provincia tenga una situación distinta a la que mostraron los indicadores macros nacionales. Un ejemplo fue el día de la madre, donde en muchas provincias se destacaba la caída en las ventas, mientras que la situación en Misiones era otra. También los supermercadistas y almaceneros que se han adherido al “Ahora góndola” han visto un repunte en las ventas los primeros miércoles y jueves del mes.

“Misiones ha mostrado mucha creatividad en esta idea de buscar herramientas de ayuda a los sectores comerciales y de ayudar a las familias misioneras a comprar con mejores precios. A veces se pueden poner en marcha herramientas que tienen poco costo para la provincia y mucho impacto económico y social en el consumo” expresó el ministro.

Sobre la situación económica para con los municipios, Safrán indicó que solo se verán afectados por la quita del fondo de la soja. Sin embargo no afectará a las economías municipales la quita de subsidios al transporte y la energía, dado que será la provincia la encargada de contrarrestar esa quita.