Estudiantes misioneros fueron premiados en el Congreso Nacional de Ingeniería Informática

Dos universitarios posadeños fueron premiados en el Congreso Nacional de Ingeniería Informática. Se trata de José Luis Flores y Mariano Yavorski, estudiantes de la carrera de Ingeniería en Informática con Orientación en Telemática y Redes, de la Universidad “Gastón Dachary” de la Ciudad de Posadas.

El proyecto de investigación presentado por Flores y Yavorski fue seleccionado como el mejor trabajo estudiantil en el 6to Congreso Nacional de Ingeniería Informática – Sistemas de Información (CoNaIISI), organizado por Red de Ingeniería Informática – Sistemas de Información (RIISIC). El Congreso constituye un espacio para la divulgación de las actividades de investigación de docentes y alumnos de las carreras de Ingeniería en Informática – Sistemas de Información.

Al trabajo de investigación lo titularon “Identificación de Grupos de Usuarios en Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica para la Detección de Pérdidas no Técnicas Mediante Data Science”. El cuál consiste en un sistema que identifica usuarios de energía sospechosos que podrían estar cometiendo fraudes con los medidores de energía, una herramienta que servirá a las empresas proveedoras de servicios eléctricos al momento de reconocer pérdidas que no se facturen o no pasen por los medidores.

José Luis Flores en diálogo con Misiones Online, nos contó que fue su directora de tesis quien los incentivó para que presenten la tesis en el congreso: “para nosotros fue una sorpresa, no pretendíamos llegar hasta esta instancia, nuestra directora de tesis fue la que nos aconsejó e incentivó para presentar en el congreso nuestro trabajo, capaz no estaríamos recibiendo esta mención de no ser por ella” afirmó Flores.

El trabajo de los alumnos universitarios posadeños fue seleccionado como el mejor proyecto de investigación estudiantil, será publicado en dos revistas científicas. En la Revista RADI, Revista Argentina de Ingeniería, del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de Argentina (CONFEDI) y en la Revista Científica de la Universidad Nacional de La Matanza.

José Luis Flores como Mariano Yavorski, trabajan en la Escuela de Robótica de Misiones que se encuentra en la Ciudad de Posadas, y es en el país la primera Escuela de Robótica de enseñanza pública e inclusiva. Flores, también tiene su propio emprendimiento de servicios de Ingeniería Informática.

