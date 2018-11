En tiempos de crisis, una joven tuvo un gesto cargado de amor que generó una cadena de solidaridad en Oberá

La joven Micaela Litter es de Oberá y tuvo un gesto solidario muy bonito. Ofreció dos vestidos suyos de fiesta para quien no tenga para la noche recepción. Además ofreció darle el peinado, maquillaje y manicura. Su publicación tuvo cientos de compartidos y además causó un efecto contagio, ya que a la publicación se sumaron maquilladores y estilistas, peinadores y hasta más chicas que ofrecieron sus vestidos.

La repercusión no se hizo esperar, cientos de felicitaciones y comentarios resaltando que la juventud sin dudas tiene muchos aspectos valorables, en momentos donde están en foco, incluso por cuestiones de violencia, Micaela mostró que no se pueden hacer afirmaciones y generalizaciones y sumado a ello la cantidad de personas que se sumaron al mismo gesto.

“Para aquella que no tenga la posibilidad de comprarse un vestido o alquilarlo, presto estos dos, no sabría bien que talles son pero pueden probarse sin ni un problema. También las maquilló y hago algún peinado (qué no sea muy difícil) y las uñas (ya que también ahora no es muy accesible) así en esa noche están como reinas. La que pueda compartir sería genial”, escribió en su red social de Facebook y acompañó con las fotos de dos hermosos vestidos.

EP/APF