Paro Nacional: desde el Sindicato de Comercio advierten que habrá alta adhesión a la huelga porque no hay transporte de pasajeros

Héctor Benigno Gómez, secretario general de Centro de Empleados de Comercio de Posadas dijo en Radio Libertad que habrá alta adhesión al paro nacional de mañana por dos cuestiones. Por un lado la agobiante crisis económica por la que atraviesa el país y por otro lado, explicó que como no habrá colectivos, medio de transporte utilizado masivamente por los empleados de comercio, muchos no podrán llegar a sus empleos.

“Casi la mayoría de los empleados de comercio va a trabajar en colectivo. Ya se anunció que mañana no habrá colectivos y esto también en clave”, dijo el funcionario además de confirmar que a su criterio no se trata de un paro de carácter político partidario, sino de una manifestación en contra del manejo de la economía en el país. Aclaró también que todo lo anterior no quita que el día sea descontado del salario del trabajador que se sume al paro, ya que independientemente de la razón que fuera, se computa como una falta.

Respecto a la realidad del comercio en Posadas dijo que si bien hay permanentes cierres de negocios, no cayó el empleo. Aseguró que los supermercados e hipermercados están tomando gente.

Lo que ya está confirmado en Misiones es que mañana no habrá expendio de combustibles en las estaciones de servicio, no habrá clases en las escuelas públicas, mientras que en las privadas se tomó la decisión de no computar la falta a los alumnos porque tampoco habrá transporte público. No habrá bancos y actividad casi nula en la gran mayoría de los entes del Estado tanto provincial como nacional.