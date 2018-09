Comienzan las Finales Provinciales de los Juegos Deportivos Misioneros 2018

Con el entusiasmo y la expectativa característica de cada año, miles de jóvenes animarán a partir de este fin de semana las Finales Provinciales de los Juegos Deportivos Misioneros 2018, el programa del Ministerio de Deportes que fomenta la promoción de valores y garantiza las condiciones para una masiva participación.

Luego de definir los clasificados por intermedio de las etapas Local-Departamental y Zonal, llegó el momento de las instancias decisivas. Natación y Tiro Deportivo abrirán la acción en las modalidades Juegos Comunitarios (Juveniles) y Juegos Adaptados (Juveniles).

Este sábado, desde las 9, la pileta del CAPRI (Posadas) será el epicentro de la Final Provincial de Natación (Sub-14, femenino y masculino) y Natación Adaptada (Sub16, femenino y masculino). Habrá representantes de Puerto Rico, Aristóbulo del Valle, Campo Grande, Oberá, Apóstoles y Posadas.

En el marco del mismo torneo, con un programa de pruebas intercalado, se llevará a cabo un Encuentro de las Escuelas de Iniciación Deportiva (EIDE) de Oberá, Apóstoles y Posadas, más una delegación invitada de Asunción, Paraguay.

La continuidad será el domingo con Tiro (Sub-14, Sub-16, femenino y masculino), a partir de las 9 en el polígono del Tiro Federal Misiones, ubicado en Candelaria. Los clasificados representarán a Puerto Rico, Jardín América, Candelaria, Garupá y Posadas.

La próxima semana, en tanto, el jueves 13 será la final de Atletismo Sub-14 (femenino y masculino), en la pista del Instituto Línea Cuchilla de Ruiz de Montoya, desde las 8. Al día siguiente, el viernes 14, será el turno de Handball Sub-14 (femenino y masculino) en el Polideportivo “Finito” Gehrmann y en el CePARD, en Posadas, a partir de las 8.30.

De esa manera, durante septiembre y parte de octubre, se llevarán a cabo todas las Finales Provinciales de los Juegos Deportivos Misioneros, programadas en varias sedes de la provincia, en coordinación con los municipios.

Las demás disciplinas serán Acuatlón, Ajedrez, Atletismo Sub-17, Bádminton, Básquetbol (3 vs. 3 / 5 vs. 5), Boxeo, Canotaje, Cestoball, Ciclismo, Ciclismo de Montaña, Esgrima, Fútbol 7 (femenino), Fútbol 11 (masculino), Gimnasia Artística (femenino), Gimnasia Rítmica, Handball, Hockey (Seven), Judo, Karate, Levantamiento Olímpico, Lucha Libre, Lucha Grecorromana, Natación, Optimist, Patín Artístico, Pelota Paleta, Rugby (Seven), Taekwondo, Tenis de Mesa, Vóley y Vóley de Plata, Karate. Las edades de participación son Sub-14, Sub-15, Sub-16 y Sub-17.

En la modalidad Juegos Adaptados (personas con discapacidad), las disciplinas que disputarán las finales serán Atletismo (Sub-14, Sub-16 y Sub-18), Natación (Sub-16), Tenis de Mesa (Sub-18) y Boccia (Sub-18), en las discapacidades Ciegos y disminuidos visuales, Parálisis Cerebral (PC), Intelectuales y Motores.

Adultos Mayores, también

Por su parte, los Adultos Mayores también iniciarán la participación en las Finales Provinciales. El martes 11 desde las 8.30 en la Subsecretaría Social Barrial, ubicada en Córdoba 2300 de Posadas, se jugarán los torneos de Tenis de Mesa (doble femenino, doble masculino y doble mixto). Ese mismo día, pero desde las 15, el Club Ajedrez Posadas (Jujuy 1514) será sede de la competencia homónima, con genero mixto.

Las disciplinas que completan la modalidad son Newcom (femenino y masculino), Sapo (femenino y masculino), Tejo (femenino, masculino y mixto), Orientación (femenino y masculino) y Padel (femenino y masculino), las dos últimas incorporadas este año por la organización nacional.

El programa Juegos Deportivos Misioneros es una iniciativa del Ministerio de Deportes que se realiza en toda la provincia, coordinando acciones con los ministerios de Educación y de Salud de la provincia, en conjunto con los 76 municipios y con las federaciones y/o asociaciones deportivas provinciales.

Los ganadores de las Finales Provinciales de los Juegos Deportivos Misioneros, en las disciplinas con proyección, se clasificarán para representar a Misiones en los Juegos Nacionales Evita (Juveniles y Adaptados), programados del 22 al 27 de octubre en Mar del Plata. En tanto, los equipos clasificados en Adultos Mayores representarán a la provincia en la final nacional en Bariloche, del 9 al 14 de noviembre.