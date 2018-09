Ante rumores de un paro, en Posadas circulan con normalidad

A través de la redes sociales comenzó a circular durante hoy la versión que habría paro de colectivos a modo de protesta por salarios impagos o la situación actual del combustible y la novedad que no vendrán más los subsidios de nación para transporte. Finalmente se pudo observar, al menos hasta ahora, que el movimiento de transportes urbanos en la capital misionera es normal y desde la UTA se conoció que mañana existiría una asamblea informativa sobre la actual situación del sector pero ninguna confirmación de una medida de fuerza.

La versión comenzó a cobrar fuerza después del mediodía y de acuerdo a lo que pudo averiguar este medio, se suponía que podía haber conflicto con chóferes de las empresas Don Casimiro y Tipoka por el no pago de salarios o en realidad solamente en un porcentaje. Finalmente, y al parecer, esto no sucedió y los pagos se habrían efectuado por lo que no hubo medida de fuerza, al menos hasta la tarde noche de hoy.

Desde la UTA, el gremio que nuclea a estos trabajadores, no dieron información alguna sobre algún paro previsto pero sí habría mañana una asamblea informativa para comunicar las novedades del sector.

Ante consultas con funcionarios municipales o del Concejo Deliberantes, se supo que hay un pedido por parte de empresarios de aumento para la tarifa del boleto ya que no vendrá más el subsidio de nación para transporte. Los valores que se manejan son altamente excesivos y se habla de un boleto a más de 50 pesos pero en realidad será definición del intendente y lo que salga del acuerdo con los empresarios. Pero la situación del combustible, los permanentes aumentos y la crisis económica, de algún modo van a repercutir o serán trasladados en el costo del boleto que actualmente está 13 pesos.