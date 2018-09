Le salvó la vida cuando era un bebé y ahora son compañeros de trabajo

Brandon Seminatore tenía sólo 29 semanas cuando nació, hace 28 años, en un hospital de California. Médico pediatra, ahora volvió allí y tuvo un reencuentro increíble.

La historia de Brandon Seminatore está conmoviendo a los habitantes de Palo Alto, California, Estados Unidos. Nació en 1990 de forma prematura, con sólo 29 semanas de gestación. Sobrevivió gracias a los cuidados especiales que le dieron en el hospital infantil Lucile Packard y ahora, con casi 30 años, volvió a ese centro médico para trabajar como pediatra residente. Lo que no podía imaginar es que allí todavía estaría Vilma Wong, la enfermera que le salvó la vida siendo un bebé.

Este reencuentro tan especial llegó a las páginas del The Mercury News y otros medios de comunicación de Estados Unidos, y se volvió viral. Además, el momento de volver a verse cara a cara resultó de lo más curioso. Wong, que mantiene su puesto de trabajo, le pidió al joven que se identificara al verlo cerca de las incubadoras. Es una zona de acceso restringido y quería saber quién era el médico que había entrado ahí.

Brandon le contó que era residente de pediatría de segundo año y le dio su nombre completo. Entonces se hizo la magia. “Su apellido me resultaba familiar. Seguí preguntándole de dónde era y me dijo que de San José, California, y que fue un bebé prematuro nacido en nuestro hospital. Entonces empecé a sospechar porque me sonaba haber cuidado a un bebé con ese mismo apellido”, relató la enfermera a The Mercury News.

Tras atar todos los cabos, Wong le preguntó al joven si su padre era oficial de policía. Se hizo un gran silencio. Brandon también empezó a sospechar y le preguntó si ella era la famosa Vilma que le trató al nacer.

Los cuidados y la simpatía de Wong quedaron en la memoria de la familia Seminatore. Nada más encontrarse con ella, Brandon se puso en contacto con sus padres para hablarles del reencuentro. La madre ya le avisó antes de empezar a trabajar ahí que tenía que buscar a Vilma, pero Brandon creía imposible que ella siguiera en el mismo lugar de trabajo. Estaba convencido de que se habría retirado o que habría sido trasladada.

David Seminatore, el padre de Brandon, también estalló en alegría ante semejante reencuentro. Acudió de inmediato a uno de los álbumes de fotos familiares y encontró la fotografía que le hizo a su hijo junto a Vilma en 1990. La instantánea es de cuando la recuperación del bebé marchaba viento en popa. El pequeño Brandon ya no necesitaba ayuda mecánica para respirar y ya podía comer solo.

A través de la cuenta oficial de Facebook, el Lucile Packard compartió esa fotografía de cuando Vilma cuidaba de Brandon hace casi tres décadas y una actual, con los dos protagonistas de la historia siendo compañeros de trabajo. “Hay una mirada especial entre ellos tanto antes como ahora”, indicó el hospital en la red.

“Conocer a Vilma fue una experiencia surrealista –admitió Brandon–. Cuando Vilma reconoció mi nombre, se dio cuenta de que yo era uno de estos bebés. Completé el círculo y ahora estoy cuidando bebés con la enfermera que me atendió a mí”.

“Conocer a Vilma me mostró la dedicación y el amor que tiene por su carrera”, siguió el joven médico. “Se preocupa profundamente por sus pacientes, hasta el punto de que pudo recordar el nombre de uno de ellos casi tres décadas después. No todos nosotros tendremos la oportunidad de ver crecer a nuestros pacientes, y estuve muy feliz de poder compartir ese momento con ella”, contó en un texto publicado por el sitio web del hospital.

Vilma fue enfermera en la unidad de cuidados intensivos del Packard Children’s durante 32 años, en los que lidió (y sigue lidiando) diariamente con situaciones de alto estrés. “A pesar de que es una profesión muy desafiante, ser enfermera de cuidados intensivos también es muy gratificante –aseguró Vilma–. Me considero muy afortunada de estar en una profesión que amo y de hacer una diferencia en la vida de alguien”.

Fuente: La Vanguardia