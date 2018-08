Una mujer denunció a su novio por una feroz golpiza y él recibió una indignante sanción: una multa de 96 dólares

El hecho ocurrió en Reino Unido. Se trata de Louise Reed, quien fue víctima de violencia de género. Su pareja, Rebert Jenney la golpeó brutalmente y solo recibió como “castigo” pagar una multa de 75 libras, que equivaldría a menos de 100 dólares.

Hace tres semanas atrás, Louise Reed, de 27 años, publicó en su cuenta de Facebook un descargo contra su pareja, Robert Jenney, de 30 años; en donde confesó que había sido brutalmente golpeada por él, hasta casi quedar inconsciente. Adjuntó en su posteo, las fotografías de su rostro. A raíz de ello, realizó la denuncia correspondiente y la “sentencia” que recibió el agresor generó gran indignación.

A Robert Jenney le designaron una sanción económica de 75 libras, que equivaldría a 96 dólares. “La condena que recibió es repugnante, deberían haberlo enviado a prisión porque podría haberme matado. Sufro de pesadillas y tengo problemas para dormir, necesito mudarme de mi casa y tener un nuevo comienzo con mi hija. Estoy sufriendo de depresión, pero él está libre y sigue con su vida”, expresó Louise. Su hija es con una pareja anterior.

La joven tuvo que escapar por la ventana de su propia casa, para evitar que su novio continuara pegándola. “Perforarme, arrojarme y golpearme la cabeza y la cara y hacerme sentir como un prisionero en mi propia casa, tener que trepar por la ventana mientras derramo sangre para correr en busca de ayuda es un recuerdo que me quedará para siempre”, manifestó en su carta.

La relación de Louise y Robert comenzó hace mucho tiempo. Se conocieron cuando ella tenía 13 años, duraron tres meses como novios y después se separaron. Durante ese período, Louise ya había sufrido agresiones por parte de su pareja, que en ese momento la sanción que recibió fue realizar tareas comunitarias. Tiempo después, volvieron a estar juntos y se repitió la situación, recibiendo ahora una multa económica.

“Desearía no haberle dado el beneficio de la duda y haber dejado que volviera. Ojalá hubiera escuchado y tomado el consejo que me dieron. Pero no, pensé que podría ayudarlo a lidiar con sus demonios para hacer que sea una mejor persona”, expresó la víctima en la carta que publicó en Facebook.

Y finalizó diciendo: “Tengo una niña de tres años a la que ahora tengo que reunir el coraje para enfrentar y tratar de explicar por qué mamá tiene mala cara, por qué estoy cubierta de hematomas, por qué mamá no es feliz y está bastante triste y por qué Rob no volverá más. No le haces esto a alguien que amas”.

