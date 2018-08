Pánico en México por el ataque de una “araña violinista” que mató a un bebé

En México hay mucho miedo. Un ataque de una araña despertó el pánico en al menos seis estados por los efectos letales que hubo. Un bebé murió tras ser mordido por el insecto, cuyo veneno es 10 veces más potente que el ácido sulfúrico.

El bebé tenía diez meses y se llamaba Kevin Cataño. Según publica el diario mexicano La Jornada, estuvo 35 días internado en un hospital de Nayarit. Su estado se agravó en durante las primeras horas por la falta del antídoto Reclusmyn, que ya no se produce.

Las primeras horas fueron claves. El chico no recibió la atención necesaria, según acusó su familia. Con el correr de los días la situación empeoró hasta que desembocó en la muerte del bebé: sufrió una falla cardíaca.

“Desgraciadamente no me dieron la atención adecuada. El doctor de la mañana que me atendió me dijo que no tenía nada, pero yo le dije que ya tenía inflamado y traía temperatura. Me dijo que era normal y que si no le creía que la puerta estaba muy grande y que me saliera”, comentó a los medios locales la mamá de Kevin, antes del desenlace fatal.