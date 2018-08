Fagundez se llevó la general del Rally de Wanda y Jelen y Maletti las ovaciones

El binomio de Apóstoles integrado por Raúl Fagundez-Rafael Ortega (Peugeot 307) ganó la quinta fecha del campeonato Misionero de Rally, que se disputó por los caminos vecinales de las localidades de Wanda, Libertad y Puerto Esperanza.

Pese a ganar cómodo la clase N3 la dupla de la zona sur no bajó el ritmo y acumuló 1h08m05s8/10 para las nueve pruebas especiales.

“Redondeamos y un fin de semana perfecto, hoy pudimos mantener el ritmo y en el final dimos show para la gente en el Súper porque el acompañamiento fue muy bueno”, explicó Fagundez.

Lo mejor de la carrera se vio en la Clase N2 donde la punta fue cambiando de manos prime a prime. Arrancó adelante Chiquito Alcaraz-Marcelo Zanek (VW Gol), pero Ariel Jelen-Felix Borkowski (Renault Clío) recuperó los 9 segundos y pasó adelante en el PC5. En el PC6 se recuperó Alcaraz. El PC7 fue para Jelen, quien volvía a tomar la punta. Pero en el ocho Alcaraz no se resignó y quemó su último cartucho para llegar a la última prueba del día adelante por 3 décimas. Pero en el Súper Especial, realizó en el kartódromo de Wanda, el local Ariel Jelen, alentado por más de 3000 personas, salió a buscar la victoria y la logró por 4s1/10 para festejar por primera vez en el rally provincial. Completó el podio el puntero del campeonato Andrés Kruse-Sebastián Mezzorana (VW Gol).

“Es una alegría enorme ganar acá. La verdad es que esperaba estar en el podio pero no luchando por la victoria y de esta forma. Cuando terminé no entendía nada porque no creía que ese era mi tiempo es más pensé que él había ganado, pero después me dijeron que gané yo y fue un desahogo muy grande”, explicó Jelen.

En el Grupo A hubo festejo familiar y la familia Stanganelli hizo el 1-2. Volvió a la victoria el Mono Hugo Stanganelli quien fue navegado por su hijo Marcelo. El segundo lugar fue para el otro hijo del Mono, Cristian Stanganelli, que terminó segundo luego de romper la caja. El último lugar del podio lo ocupó Maxi Isanbizaga-Jorge Kondratiuk (VW Gol). Ignacio Sanmartín-Juan Pablo Pernigotti (VW Gol) -ganador de la primera etapa rompió un semieje y llegó cuarto con tiempo de reenganche.

En la N7, se impuso el binomio puntero del campeonato Javier Holtbach-Enzo Dos Santos (VW Gol). Segundo terminó la dupla integrada por Joselo Gerula-Aitor Zugasti (VW Gol). Mientras que Yamil Pettersen-Matías Elorza (Renault 18) fue tercero y sumó su quinto podio consecutivo.

En la Clase N6, Marcelo Kaczurek-Sergio Alonso (VW Senda) se impuso de punta a punta. En su regreso a la actividad Dante Duarte-Aldo Encina (VW Gol), quedó segundo. Mientras que terminó tercero José Igoa-Alex Rubbo (VW Senda), que se van de Wanda como nuevo líderes del torneo.

Entre las motos, el local Ricardo Maletti ganó en la categoría Quad ante su gente. Mientras que la general de las dos ruedas quedó en manos de Daniel Yendrika, quien también venció en la E1. La Enduro 2 quedó en manos de Guillermo de Olivera, la Enduro 3 fue para Emanuel Gerega, quien ganó por primera vez en el provincial. La Enduro 4 quedó en manos de Nicolás Areco.

La próxima fecha, la sexta del calendario, será en Campo Viera, el 13 y 14 de octubre, con uno de los clásicos, el rally del té.