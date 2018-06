Mañana se estrena “El juicio” ¿A dónde iremos después de la muerte?

La obra “El Juicio” se estrena el próximo 23 de junio y promete hacer reír a más de uno en el Auditorium del Instituto Montoya.

Cuando Darío Camacho tenía ocho años, una frase rondaba constantemente por su mente “el que la hace la paga” y es que al ser repetida frecuentemente por su abuela no podía hacer más que pensar en el juicio venidero y todo lo que podía “pagar” debido a sus travesuras. Esta fue una de las tantas experiencias que hicieron que este director empiece a apasionarse por las obras teatrales.

Es así como surge la obra “El Juicio”, una pieza teatral que narra la experiencia del ser humano al culminar su vida terrenal y enfrentar un tribunal que determinará si su gloria es eterna en el paraíso o si su destino final es en el infierno.

Así, se presentan a diversas personas provenientes de diferentes contextos culturales y formación académica y profesional y cada uno de ellos deberá comparecer ante el trono de la jueza quién, según las decisiones que tomó en esta tierra, determinará su destino.

En palabras de Darío Camacho, director de la obra, “la idea era hacer una obra que dejara un mensaje de que algún día pagaremos las cuentas de lo que hacemos en la tierra”.

Y es que su afición por escribir obras teatrales surge cuando tenía 10 años, su padre que era socio del club del libro del mes, recibía en su natal Santa Cruz algunos ejemplares. Con un clima frío, la lectura constante se convirtió en casi un pasatiempo forzado.

“Mi padre me separaba los libros que yo podía leer y con el frío yo agarraba lo que mi padre decía que no. Así leí “Mujeres célebres” y me impactó el relato de la fuerza de la mujer y comencé a escribir”.

Según Camacho, este tipo de obras son comedia-dramas porque dejan un mensaje que te lleva a la reflexión, sin dejar de lado las risas y diversión. Consta de 12 actos con temas variados, abordando temas profundos como el amor entre los seres humanos, la infidelidad, la corrupción, la discriminación por la elección de la orientación sexual, etc. Cuenta con actrices internacionales como Alana Assaf, Laura Castro y Renata Loinaz, quienes preparan una sorpresa para el público durante la obra.