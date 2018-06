¿Qué es el lenguaje inclusivo y por qué algunos lingüistas están a favor?

La doctora en Letras y profesora de la Universidad Torcuato Di Tella Karina Galperín y el lingüista de la Academia Argentina de Letras Santiago Kalinowski analizaron el uso del lenguaje inclusivo -que utiliza la letra “e” para agrupar a masculino y femenino- y las posibilidades de afianzarse en la lengua hablada y escrita.

Galperín se refirió a la necesidad insatisfecha del uso del masculino como género abarcador: “El genérico en masculino a algunos no les satisface, es impreciso por cómo han cambiado las composiciones de los colectivos. El problema está en la lengua, no solo en la escritura. Hemos visto una evolución, donde se busca la forma más apta”.

Para Kalinowski no es necesario incorporar el lenguaje inclusivo desde el punto de vista semántico y lingüístico. “Con un esfuerzo de análisis y crítica, y en un contexto de lucha, aparece este concepto que presupone que la lengua se configuró desde un lenguaje machista. Si los hombres han monopolizado los roles visibles y de poder, esa configuración del masculino como el género no marcado, no parece azarosa”.

Galperín remarcó: “Este cambio, si es que estamos ante un cambio que se afianzará, es gigantesco, porque ese masculino genérico dejó de ser preciso”.

Kalinowski sostuvo que esta nueva referencia al conjunto es un recurso de intervención del discurso público. “Busca crear una segunda capa de sentido que pone el foco en una injusticia de la sociedad, busca el efecto en el auditorio, de reconocimiento de la problemática”, señaló.

Galperín se refirió a la respuesta de la Real Academia Española a este tipo de usos: “Estamos viendo algo en movimiento, incipiente, no es un fenómeno afianzado en la lengua; pero que la RAE tenga que contestar, significa que hay algo que está compitiendo”.

