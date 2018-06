Intendente de Parque Nacional Iguazú lamentó la falta de conciencia de conductores en zonas de áreas naturales protegidas

Para el Intendente del área nacional protegida, el Guardaparque Sergio Arias Valdecantos, el atropellamiento y muerte de un Puma Concolor sobre la Ruta Nac. 12 fue producto de la falta de toma conciencia de los conductores que circulan en zonas de áreas naturales protegidas.

La noticia se conoció en la mañana del martes, el animal fue atropellado en la Ruta Nacional 12 en el km 1.632, cerca de la zona conocida como el ingreso a la repetidora de Canal 12, tramo entre la ciudad de Puerto Iguazú y el acceso al área Cataratas.

“Es un día triste para el Parque Nacional Iguazú”, sostuvo el Intendente y calificó de “un grave error para todos, mientras desde varios sectores de la conservación y del turismo trabajamos diariamente para posicionar al destino turístico y conservar la biodiversidad, existen aún personas inconscientes que no respetan los límites de velocidades, causando muertes de animales que son emblemas de la conservación”, expresó a través de un mensaje en la página oficial del Facebook del Parque Nacional Iguazú.

Además agregó que “por el porte del animal, se trata de un Puma adulto de aproximadamente 60 kilos. Los técnicos e investigadores están realizando la necropsia para intentar descubrir nuevos datos sobre el felino”, precisó.

Con respecto al atropellamiento, indicó que no hay mayor información “ya que el automovilista se dio a la fuga, se supone que fue un vehículo de gran porte, no ha dejado indicios o rastros del mismo. En el lugar trabajó personal de Gendarmería Nacional y Guardaparques Nacionales”, indico Valdecantos.

En lo que va del año, según Jorge Anfuso del Centro de Rehabilitación y Rescate de Fauna Silvestre “Güira Oga” y de la Campaña de Concientización “Cuidado Animal”, ya son 18 felinos atropellados en rutas en zona de reservas naturales en el norte de la provincia de Misiones. “Es un número muy alto, y tiene que ver también por la falta de cartelería”, indicó Anfuso.

Asimismo, agregó que “a este número de atropellamiento de felinos, hay que sumar a otros animales que también fueron muertos en las rutas, como consecuencias de automovilistas que no respetan los límites de velocidades.”

Radares fijos, multas y pasafaunas

En tanto, Jorge Anfuso indicó que se está trabajando técnicamente para que dentro de poco tiempo, se pueda poner en funcionamiento los radares fijos dentro de las rutas que atraviesan las áreas protegidas, con el objetivo de aminorar las velocidades de los automovilistas que cruzan por esta zona y así evitar atropellamientos de animales. “Somos hijos del rigor, si empezamos a aplicar multas como corresponde, creo que será la manera de concientizar a los automovilistas para que anden más despacio en las áreas protegidas y respeten a los animales autóctonos”, concluyó.

Por su parte, el biólogo Diego Varela -coordinador del Proyecto de Corredor Biológico PP Uruguaí- Foester- sostuvo que “los resultados muestran que los conductores de los autos, taxis, colectivos y camiones; a pesar de las campañas, carteles y operativos con radar, no reducen las velocidades en la zona del Parque Nacional Iguazú. Lo recomendable es pensar en obras de mitigación que brinden pasos seguros para la fauna. Se necesitan pasafaunas, ecoductos y cercados para evitar que los animales crucen por las zonas más críticas. Si no se puede (o quiere) hacer un pasa fauna en un Parque que es Patrimonio Mundial, triste escenario nos espera para el resto de las áreas naturales protegidas. El impacto de las rutas sobre la fauna silvestre es un problema cada vez más serio a nivel mundial. Numerosas especies en peligro de extinción están siendo afectadas por las rutas en muchas áreas naturales de Argentina y el atropellamiento de fauna también es un problema de seguridad vial. Hay soluciones posibles, no son simples, pero aún faltan decisiones”, opinó el profesional.

Por Patricia Escobar