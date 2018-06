Safrán detalló a intendentes del Norte los alcances del consenso fiscal Nación-Provincia

En Eldorado, el ministro de Hacienda Adolfo Safrán explicó a los intendentes del Alto Paraná, sobre el alcance del Consenso Fiscal y los mecanismos de rendición de los fondos. “Son los mismos fondos que recibían el año pasado, pero bajo otra asignación, deben estar destinados a inversiones productivas. Este es un conjunto de buenas prácticas de gobierno, con la finalidad de que los municipios, provincias y Nación tengan un manejo ordenado de los recursos”, dijo.

El ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, se reunió hoy en Eldorado con intendentes de la zona Norte y a sus equipos económicos con el objetivo de informar sobre el consenso fiscal entre Provincia y Nación, y los alcances para la adhesión de los municipios.

“Si los municipios se adhieren van a tener una mayor coparticipación. La cual deberá ser destinada a gastos de infraestructura, no pudiendo consignar la misma a gastos corrientes”, indicó el ministro de Hacienda.

Señaló que uno de los requisitos para acceder al sistema es que el municipio se adhiera a la Ley de Responsabilidad Civil, la cual contempla la transparencia en los ingresos, gastos, publicación de presupuestos, balancetes trimestrales, tope en los gastos corrientes e incorporación de personal.

Safrán explicó que la reunión de este miércoles fue técnica y giró sobre tres aspectos importantes:

1- Explicar a los dirigentes el alcance del Consenso Fiscal y los mecanismos de rendición de los fondos. Son los mismos fondos que recibían el año pasado, pero bajo otra asignación, que debe estar destinada a inversiones productivas, compra de equipamientos y demás y no pueden ser usados para pagos de sueldos por ejemplo. “Este es un conjunto de buenas prácticas de gobierno, con la finalidad de que los municipios, provincias y Nación tengan un manejo ordenado de los recursos”, indicó.

2- Se aclaró que no firmar o sumarse al Consenso Fiscal hubiera significado perder fondos de la soja o del impuesto al cheque.

3- Contadores y supervisores del Tribunal de Cuentas de la provincia evacuaron dudas con respecto a lo que debe presentar cada municipio al Tribunal para evitar multas y sanciones.

En la convocatoria que finalizó pasado el mediodía, estuvieron presentes los intendentes de Andresito, Wanda, Puerto Libertad, Puerto Esperanza, San Pedro, 9 de Julio, Victoria, Mado y Eldorado. Cada uno de los jefes comunales llegó con su equipo de finanzas.

El intendente de Eldorado Norberto Aguirre, anfitrión de esta tercera reunión que tuvo lugar en la Capital del Trabajo y que culminó con un almuerzo para todos los participantes, manifestó que el municipio de Eldorado cuenta con 600 empleados, divididos en empleados del Concejo Deliberante, del Juzgado de Faltas y de la municipalidad.

Y agregó que toda la ciudad está viviendo una situación de ajustes, teniendo en cuenta que algunos comercios cerraron y muchos comercios que cerraron en el centro de la ciudad se trasladaron a la zona Oeste de Eldorado, donde los alquileres de los locales son mucho más accesibles que en el centro.

Aguirre también habló del trabajo en conjunto que se realiza actualmente con los intendentes y funcionarios del alto paraná misionero, dijo al respecto que “vamos a seguir reclamando por los pases libres del peaje de Colonia Victoria y para que no se traslade el peaje entre Montecarlo y Eldorado”. Y adelantó que este jueves a las 11 de la mañana tendrán una reunión en la Cámara de Diputados con intendentes de la zona para seguir dialogando en la búsqueda de una solución definitiva sobre el tema.

Municipios de 9 de Julio, Esperanza y San Pedro

Por su parte, el intendente Ruben Kobler, de la localidad de 9 de Julio, sostuvo que ellos son un municipio pequeño, y no tienen grandes gastos “así es que vinimos este miércoles a la reunión para clarificar las dudas con respecto a lo que implica este consenso fiscal entre Provincia y Nación, y los alcances para la adhesión de los municipios”.

Dijo además que la localidad se sustenta con secaderos de yerba y medianos y pequeños productores agrarios que venden su producción en supermercados y ferias francas, “así es que la coparticipación para nosotros es esencial, porque no contamos con grandes industrias en nuestro municipio”.

En tanto que el intendente de Puerto Esperanza, Alfredo Gruber, manifestó en diálogo con Misiones Online que “esta es una reunión muy importante en donde estamos tratando de ponernos al día con las novedades de este consenso fiscal”.

En referencia a la cantidad de empleados municipales con los que cuenta Esperanza señaló que son 235 empleados en total, en una ciudad con unos 27 mil habitantes y destacó que el pilar de la economía en la localidad es netamente forestal “tenemos un par de aserraderos importantes, papelera y algo de yerba también, gracias a eso también Esperanza tiene generación de empleo privado y se maneja otra recaudación en la comuna que hoy por hoy es fundamental teniendo en cuenta que cada vez más gente se acerca al municipio o a Acción Social a pedir medicamentos, dinero, mercadería, asistencia en general, permanentemente tenemos gente. Y hacemos un esfuerzo tremendo desde el municipio para dar respuesta”.

En cuanto a los aserraderos sostuvo que “a los que exportan les va a venir bien que el dólar se fue más arriba, pero a los que no, no, porque tienen facturas de electricidad de 600, 800 mil pesos y se quejan porque no pueden pagar, piden refinanciamiento y demás porque si les cortan la luz no pueden trabajar. Lo mismo ocurre con la cooperativa de agua que bombea el agua desde el río Paraná y suma mucha energía eso, entonces la factura de luz es alta, todo es un proceso”.

Gruber habló de los bitrenes y dijo que es algo novedoso para el país y que si las rutas están en condiciones beneficia el transporte de los productos, “pero lo malo es que perjudicará a los que tienen uno o dos camiones, ojalá se lancen programas para que los más pequeños también puedan acceder a esto, porque siempre los más chicos salen perjudicados”.

Por su parte, Marcelo Mazurok- director de coordinación de gabinete de San Pedro, expresó en diálogo con Misiones Online que “creo que es importante esta reunión porque es bueno que los municipios estemos bien al tanto de la situación, y este consenso es claro que tiene implicancias positivas y negativas, habría que ver en el balance general cómo repercute”.

En ese sentido resaltó “para los empresarios y comerciantes privados es positivo sin lugar a dudas, porque hay reducciones importantes de impuestos y de tasas para los mismos”.

Además comentó que son entre 150 a 160 empleados los que trabajan actualmente en el municipio de San Pedro, “desde el 2011 que está el intendente, el jefe comunal ha ingresado muy pocas personas a planta permanente, en una localidad de unos 40 mil habitantes”.