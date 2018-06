Hasta el momento no hubo picos en la demanda de atención de enfermedades respiratorias en Posadas

Aparece el frío y con él, las enfermedades respiratorias. Desde el área de Infecciones Respiratorias Agudas Bajas en el Ministerio de Salud Pública indican que hasta el momento no hubo picos en la demanda de atención. En el sistema de salud privado coinciden con que los casos son los habituales para la temporada estacional e invitan a la población a no bajar los brazos, vacunar a los niños y mantener el hábito de lavarse las manos como el de utilizar alcohol en gel. Al mismo tiempo desde ambos sectores indicaron que esta situación se modificará ya para el fin de semana con el ingreso de la ola polar y estiman que la demanda se intensificará al final de mes.

Guillermo Rolón, Infecciones Respiratorias Agudas Bajas en el Ministerio de Salud Pública en Radio Libertad.

El director médico del Sanatorio Boratti, Héctor Manuel Riera indicó que hasta el momento y en lo que refiere al sistema privado de salud, 9 de cada 10 pacientes se vacunaron contra la gripe. Es este sentido y consultado sobre cómo es la demanda de atención por enfermedades respiratorias, el médico indicó que se manejan los números esperados para las patologías estacionales. A la fecha no se registró ningún pico de demanda y esto también responde al invierno tardío que vive la región.

“En lo que respecta al sistema de salud privado en su mayoría los pacientes están inmunizados”, explicó Riera quien también detalló que se habla de la población de riesgo que va desde los 6 meses a los dos años. Así también explicó que para los niños mayores de dos años y más si son propensos o tienen otras patologías de base como ser cardiopatías o asma, también se ve esta tendencia ya que a la hora de la consulta se ve completo el cuadro de vacunas con el sticker correspondiente.

Respondiendo al interrogante sobre cómo está la demanda en la guardia del Boratti por cuadros de gripe o respiratorios, el doctor sostuvo que el número de consultas es el esperado para esta estación del año. No se supera la media hasta la fecha, cuestión que podría cambiar para el fin de semana o la semana que viene teniendo en cuenta el ingreso de la ola polar a Misiones donde se esperan temperaturas muy frías.

Aclaró que es común que en estos meses se atiendan enfermedades respiratorias o “estacionales” y esto debe entenderse del mismo modo que en verano se atienden casos de diarreas, urticarias o cuadros típicos de verano.

En cuanto a la prevención el médico fue práctico y reiteró que además de la vacuna, las personas deben tener siempre a mano alcohol en gel, adoptar como hábito el lavado de manos durante el día, consultar precozmente al sistema de salud público o privado si presenta algún tipo de síntoma, y en caso de estar enfermo, sobre todo no automedicarse. También subrayó que si un niño o bebito está enfermo no debe asistir a guarderías ni a la escuela hasta tanto se recupere e indicó que esto también corre para los adultos. “Si una persona tiene gripe debe estar en su casa y recuperarse, no asistir al trabajo. Si uno va enfermo a una oficina, le contagia a sus compañeros”, alertó.

En el sector de la Salud Pública aguardan un pico para fin de mes

El médico Guillermo Rolón, responsable del programa de Infecciones Respiratorias Agudas Bajas en el Ministerio de Salud Pública indicó que no se tuvo picos de demandas en guardias ni consultorios más que lo esperando para esta época del año, y que una de las razones que también contribuyó con esto fue el clima.

En ese sentido el médico explicó que lo que llaman “semana crítica” para las enfermedades respiratorias se daría probablemente a fin de mes e incluso antes de las vacaciones de invierno que en Misiones serán del 9 al 20 de julio según el Calendario Escolar dispuesto por el Consejo General de Educación.

Rolón habló también de la importancia de los programas de inmunización provinciales y nacionales para prevenir enfermedades respiratorias recordando que Salud Pública tanto a nivel provincial como nacional cuanta con más de 21 vacunas y dentro de ellas hay varias que cubren las infecciones respiratorias, por ejemplo, la de neumococo y varios de los otros virus, pero por sobre todo, la vacuna antigripal.

El médico recordó también a la población que para el área pediátrica se establece la vacunación desde los 6 meses a dos años en forma obligatoria, gratuita y sin indicaciones médicas. En tanto pasando esa edad sin se requiere de una indicación médica, según el factor de riesgo que tenga el paciente”.