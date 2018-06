EXPEDIENTES, el caso De Jesús: “Mi papá no mató a mi mamá, está preso injustamente”

Habla Daniel De Jesús, hijo de la víctima y del condenado a perpetua por el asesinato de la comerciante posadeña Ramona Gauto, a quien mataron a golpes en un departamento de Colón y Bolívar, en mayo de 2010.

Daniel De Jesús tiene apenas 19 años, pero habla con el aplomo de alguien que ha vivido mucho. Es que ha vivido mucho precisamente, y las circunstancias lo hicieron madurar de golpe. A los 11 años, en 2010, asesinaron a golpes a su madre, la comerciante Ramona Gauto, en el departamento donde ella y él vivían, en Colón casi Bolívar, pleno corazón de Posadas. A esa desgracia se sumó otra: el acusado y condenado por el hecho fue su padre, Jorge De Jesús, quien hoy purga una condena a prisión perpetua en la Unidad Penal VI.

“Defender a mi padre me valió pelearme con la rama de mi familia del lado de mi madre. Pero yo creo en su inocencia y lucho porque haya una revisión del caso y él sea liberado”, dice el joven, quien junto a su hermano Emiliano se hizo cargo del minimercado y panadería familiar de Cabred y Herrera. No es un lugar ajeno al muchacho, porque él se crió allí.

“A mi papá lo visito todas las semanas. Lo más duro es cuando se termina el horario de visita y él tiene que volver a la celda. Siempre me pongo mal en ese momento”, sostiene.

Daniel sostiene que hubo una mala investigación, pero no tiene resentimiento con policías o jueces. “Contra los únicos que tengo bronca es contra los que asesinaron a mi mamá. Ellos tienen que estar presos “, repite.“Para nosotros fue un asalto que terminó mal. Los autores buscaban la plata que supuestamente tenía mi mamá por la venta del negocio. Pero esa operación nunca se hizo y tal plata no existía”, asegura al sostener su hipótesis.Jorge de Jesús fue condenado en 2015. Luego el Superior Tribunal de Justicia confirmó la sentencia. Ahora la defensa pretende llegar a la Corte Suprema, a fin de que revoque el fallo.

Daniel habló con EXPEDIENTES sobre el caso y sobre su vida después de la tragedia. Su relato es la nota central del programa policial y judicial de Misiones Online Tv.



Pero no es todo. En esta entrega también se actualiza información sobre el caso Mayra, la travesti presa desde 2016 acusada de haber violado a un chico de 13 años en Garupá. Quien habla del tema es Walter Bogado, funcionario del Ministerio de Derechos Humanos, cartera que acompaña a la sospechosa.

Bogado enumera pruebas que, según su óptica, no se valoraron correctamente y que podrían haber volcado la balanza hacia la liberación de Mayra.

“En esa causa no hubo análisis con perspectiva de género”, concluye en la entrevista