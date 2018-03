Después de Semana Santa arrancan los aumentos en gas y muy posiblemente naftas

La confirmación del nuevo aumento en las tarifas del gas anunciado por el Ministerio de Energía en vísperas del inicio de Semana Santa se suma al incremento de los peajes de las autopistas porteñas. Pero además no se descarta otro aumento en los precios de los combustibles.

Se espera también que las tarifas de luz, gas y el transporte vuelvan a sufrir correcciones en 2018, aunque recién en la segunda mitad del año. A continuación, un detalle de cada rubro:

•GAS

De acuerdo a lo expresado por el ministro Juan José Aranguren, los aumentos representarán un ajuste promedio en la factura para usuarios residenciales del 32% a nivel nacional, con máximos de hasta 40%, en gas natural y de 16,7% en garrafas.

El precio oficial de la garrafa de gas aumentará 16,7%, por lo que el tubo de 10 kilos valdrá $216.

Gas natural: El incremento se suma al de 45% que aplicó el Gobierno en diciembre del año pasado.

Menor consumo (categorías R1 a R23): suba promedio de 40%.

Consumo medio (R31 a R33): incrementos de 32%.

Mayor consumo (R34): suba de 28%.

•PEAJES

Comenzó a regir un nuevo cuadro tarifario en las autopistas porteñas administradas por AUSA.

Contempla un incremento promedio del 13,4% y el mantenimiento de las tarifas diferenciales según el horario.

De esta forma, los livianos pagarán $45 en las Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno en horario no pico y $63 en horario pico, mientras que en la Autopista Illia el importe a abonar será de $19 en horario no pico y $28 en horario pico. Por último, en el ingreso/egreso de Alberti se cobrará $14 en horario no pico y $18 en horario pico.

•COMBUSTIBLES

El titular de la Cámara de Empresario de los Combustibles, Raúl Castellanos, sostuvo este jueves en diálogo con Radio La Red que no está confirmado un aumento en los precios “pero hay muchas chances”, debido a que desde que se desreguló el mercado los precios de venta subieron un 25% mientras que los costos de producción se incrementaron un 40%.

Por otro lado, las principales petroleras admitieron que los nuevos valores de los biocombustibles (el Gobierno fijó nuevos precios provisorios del bioetanol para marzo y abril, con incrementos que varían entre el 11 y el 18%) suman mayor presión a las naftas.

El precio de los biocombustibles es la única referencia de costo regulada que incide en el precio final del litro de nafta o de gasoil, y al que las petroleras suman el precio internacional del barril de petróleo del tipo Brent, la evolución del tipo de cambio y el incremento inflacionario que afecta sus procesos de producción.