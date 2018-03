Pidieron 25 años de cárcel para un hombre acusado de asesinar a otro de 23 puñaladas en Esperanza

El fiscal del Tribunal Penal de Eldorado, Federico Rodríguez, pidió este martes 25 años de cárcel para un hombre acusado de haber asesinado a otro de 23 puñaladas en Puerto Esperanza.

Es el máximo de la pena que el Código Penal establece para el delito de homicidio simple.

El imputado se llama Samuel Adán De Souza (41). La víctima de su brutal ataque se llamaba Osvaldo César Ávalos (39) y era la nueva pareja de su ex mujer.

El acusado también quiso atacar a su ex, Liliana Amarilla, pero no logró su cometido, porque un hijo de la mujer, de apenas 11 años, se interpuso y ahuyentó a De Souza de un palazo.

El debate había comenzado el lunes con la declaración de seis testigos. Este martes, comparecieron otros cinco. También compareció el enjuiciado, quien aceptó ser indagado. Dijo que el actuó en defensa propia.

El hecho en cuestión sucedió el 11 de julio de 2015 en el barrio Residencia, donde Amarilla se había instalado con sus tres hijos tras separarse de De Souza.

De acuerdo con la reconstrucción que hizo el fiscal Rodríguez en su alegato, el agresor irrumpió en la residencia alrededor de las 14 y arrojó una piedra contra una de las ventanas. En el interior, todos dormían la siesta.

Como no pudo entrar por allí, el hombre fue hasta la puerta y entró, porque no estaba colocada la traba. Fue de inmediato hacia la habitación matrimonial, donde, de acuerdo con la acusación, se abalanzó sobre Arévalos con un cuchillo sin mango cubierto por un papel.

La víctima salió a correr hacia la cocina, primero, y luego en dirección al patio. No pudo escapar de los 23 puntazos. La agonía fue breve, porque dejó de existir en cuestión de minutos.

La defensa del imputado pidió la absolución. El martes que viene, el Tribunal Penal, integrado por Lyda Gallardo, María Teresa Ramos y Atilio León, dictará sentencia.