Video: policías incautan pan a un vendedor ambulante y se lo comen

Tres inspectores secuestraron mercadería a un vendedor ambulante, y un video los muestra comiendo los panes en el móvil de la Municipalidad.

Luego del caso del vendedor de sánguches de salame, Maximiliano Gómez, a quien le incautaron la mercadería en Balvanera, otro caso similar se conoció este fin de semana, cuando tres inspectores municipales de la Ciudad de Córdoba fueron filmados comiendo pan casero que habían incautado a un vendedor ambulante.

Agustín Alberto Cuello, contó a la radio cordobesa Cadena 3 que un policía y tres inspectores se acercaron mientras trabajaba a su puesto de la plaza Jerónimo del Barco, en barrio Alto Alberdi de esa ciudad, para secuestrarle. Los agentes argumentaron que “no tenía los certificados correspondientes para vender en la vía pública”, narró el trabajador.

En el video se puede ver cómo los inspectores comen dentro del móvil de la municipalidad de Córdoba, y al acercarse al vehículo quien estaba filmando a los agentes, los mismos aceleran y se alejan.

“Me querían sacar la mesa y todos los panes, pero la gente me fue guardando. Uno de los inspectores me decía que me iba a llevar preso. Cuando se subieron a la camioneta se empezaron a reír y a comer el pan”, sostuvo Cuello. Asimismo, el vendedor detalló que le hicieron un acta de 1.000 pesos y que antes “te pedían (una coima) de $100 o $200 y se iban”.

Medidas. Lo sucedido llegó a las autoridades provinciales, y el intendente Ramón Mestre manifestó que los inspectores fueron apartados y suspendidos hasta que se esclarezca la situación y se investigue a fondo. “Estas situaciones nos indignan a todos y vamos a terminar con estos abusos. Ya he solicitado la máxima sanción y una investigación a fondo. Llevamos más de 150 cesanteados por conductas como estas. Necesitamos un pacto de convivencia. Ayudame a denunciar si sabes de más casos”, escribió el funcionario en su cuenta de la red social Twitter.

Por su parte, desde la Municipalidad de Córdoba también repudiaron el accionar de los agentes municipales, y expresaron que los hombres “fueron inmediatamente apartados, sancionados y se investiga previendo su cesantía” A su vez, agradecieron la viralización del caso, sobre lo que afirmaron: “Gracias a los vecinos por informar y ayudarnos a mejorar la ciudad”.