Desarrollo Social asiste a la adolescente de Campo Ramón que ofreció a su hijo por las redes sociales

Como un caso muy emblemático y una problemática muy grave en lo sanitario que se da mucho en el NEA como es el embarazo adolescente, calificó el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Lisando Benmaor, al caso de la adolescente embarazada que ofreció a su bebé por las redes sociales.

Comentó en los estudios de MOL TV que, “hemos estado con ella junto con el intendente de Campo Ramón y con su gente viendo su situación social. Esta jovencita de 17 años cursa su segundo embarazo en término, ya está en la cuenta regresiva, faltan semanas para que nazca. Ya tiene otro bebe de 9 meses”.

Precisó Benmaor que, “esta chica es un compendio de los factores de riesgo que acarrea una niña para contraer el embarazo precoz, porque ella tiene todos los factores de riesgo, es una jovencita que tiene relaciones sexuales precoces, a muy temprana edad sin métodos de prevención, sin uso de preservativo. Que la madre haya cursado un embarazo adolescente, o sea la abuela del bebe por nacer ya haya tenido un embarazo adolescente, que haya dejado el colegio ya es otro factor de riesgo y un embarazo adolescente previo a este segundo embarazo adolescente, todos esos factores de riesgo esta jovencita los tiene”.

Ahora, adelantó el Ministro, “nos pusimos un desafío en la provincia, hemos diseñado el Programa Provincial de Embarazo Adolescente, junto con el ministro de Salud Walter Villalba y Educación, Verónica Derna, para lograr un avance importante en el descenso de los índices de embarazo adolescente, estamos muy entusiasmados de lograr este impacto y descenso de los índices”.

Retomando el caso de la adolescente de Campo Ramón, el Ministro admitió que en prevención no se pudo estar, “ahora hay que hacer la contención, hoy hable con el director del hospital Samic de Oberá para coordinar todo lo que sea el alumbramiento y así antes del alta que se vaya con un método anticonceptivo de larga duración, hay que adaptarlo a cada paciente, ella no es una paciente para un anticonceptivo exclusivamente de barrera como un preservativo o pastilla porque evidentemente no tiene la regularidad, entonces tenemos que pensar en un anticonceptivo de larga duración, como un DIU u otro dispositivo similar”.

Agregó, además, que con el apoyo de la Municipalidad de Campo Ramón van a incentivar que la adolescente continúe el secundario y pueda seguir además estudios terciarios puesto que expresó su deseo de ser enfermera.

Sobre la problemática del embarazo adolescente, Benmaor precisó que la media nacional es del 15 por ciento, “el 15 por ciento de partos en Argentina son de mujeres adolescentes Misiones está por arriba de la media nacional, todo el NEA es más elevado, es una situación preocupante, por suerte hemos podido disminuir un par de puntos el porcentaje en estos últimos dos años, con cursos con capacitaciones que venimos dando con los ministerios de

Salud y Educación y eso ha tenido su resultado, pero diseñamos un programa que por ahí es un poco ambicioso”